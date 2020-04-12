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Канада тимчасово припилина видачу туристичних віз

Канада тимчасово припилина видачу туристичних віз
19:06 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини подорожі:Канада тимчасово повністю припинила видачу усіх туристичних віз через пандемію COVID-19.

Про це заявили у міністерстві імміграції, громадянства та біженців Канади.

“З огляду на чинні обмеження на пересування, більшості іноземців, за певних винятків, не дозволяється приїздити до Канади. Через це Канада тимчасово припиняє розглядати усі не важливі заяви на візи відвідувачів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це має дозволити держслужбовцям зосередити ресурси на наданні критично важливих послуг.

“Обробка дозволів на навчання триватиме в очікуванні початку навчального року восени”, - запевнили у міністерстві.

Також триватиме видача дозволів на в’їзд представникам професій, важливих для подолання пандемії COVID-19, зокрема у галузі охорони здоров’я та постачання продовольства.

На тлі швидкого зростання кількості інфікованих COVID-19 у світі, Канада в березні закрила кордони практично для усіх категорій іноземців, окрім власників певних типів довготривалих віз.

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Зауважимо, що станом на ранок суботи на території Канади було виявлено більше 22 тис. випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 600 життів.

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Канада, Виза, Карантин, Пандемия, Туристична віза.
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