Лувр Абу-Дабі можна відвідати віртуально

Це гарантує, що розказані творами мистецтва й виставками історії музею про міжнародні культурні зв'язки залишаться доступними для всіх.

"Пропонуються понад 150 турів сімома мовами, включно із арабською, англійською, французькою, китайською, російською, німецькою та хінді, які розкривають захопливі історії, що стоять за експонатами. Унікальна й універсальна розповідь супроводжує екскурсії кураторів музеєм", – йдеться в повідомленні.

.@LouvreAbuDhabi is adding to its digital offering by providing free access to more content through virtual tours, video, audio & downloadable activities. This ensures that the museum’s stories of cultural connections, as told by its artworks & exhibitions, remain accessible. pic.twitter.com/l7gUSFrTlD