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Чернігівський музей Коцюбинського проводить віртуальні екскурсії

Чернігівський музей Коцюбинського проводить віртуальні екскурсії
19:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини подорожі:Відео проєкту публікуватимуться на сайті музею та його сторінках у соціальних мережах, зокрема у Facebook. Перша розповідь там уже викладена.

Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник Михайла Коцюбинського започаткував віртуальний проєкт "За зачиненими дверима" до дня пам’яті письменника, що відзначається 25 квітня. Про це повідомляється на офіційному сайті установи.

"У період карантинних заходів, коли двері садиби письменника зачинені для відвідувачів, музей сумує за гостями. Саме тому виникла ідея влаштувати таку собі віртуальну зустріч. Новий музейний проєкт "За зачиненими дверима" – цикл коротеньких розповідей про М. Коцюбинського, його родину та оточення", – ідеться у повідомленні.

Розповіді, які двічі на тиждень у будинку письменника записуватиме заступниця директора музею з наукової роботи Наталія Коцюбинська, переноситимуть віртуальних відвідувачів у часи класика української літератури.

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Музей, Туризм, Экскурсия, Онлайн, Карантин, Чернігівщина, Екскурсії, Музей Коцюбинського.
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