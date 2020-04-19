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Кордони країн ЄС можуть бути закриті до вересня

Кордони країн ЄС можуть бути закриті до вересня
13:51 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: unsplash

Новини подорожі:Зовнішні кордони країн-членів Європейської економічної зони можуть залишатися закритими для громадян третіх країн до вересня.

Згодом люди, які подорожуватимуть Шенгенською зоною, змушені будуть подавати сертифікат про негативний результат тесту на коронавірус, а також довідку про щеплення, коли створять вакцину.

Там інформують про можливі рішення щодо режиму і правил подорожей до країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ), а зокрема Шенгенської зони.

"Громадяни країн, які не входять до ЄЕЗ не матимуть можливості подорожувати до ЄС упродовж періоду до вересня", – йдеться у повідомленні.

Що вимагатимуть від людей, які подорожують до країн ЄС

  • Для в'їзду до країн-членів необхідно буде мати сертифікат, який підтверджує негативний результат тесту коронавірус. Крім того, наявність такого тесту можуть вимагати від заявників на отримання шенгенської візи.
  • Коли розроблять і почнуть використовувати вакцину, мандрівникам до ЄС і заявникам на отримання візи необхідно буде підтвердити наявність щеплення.

Уточнюється, що тест на коронавірус, якщо рішення приймуть, повинен бути зроблений у період не пізніше двох тижні перед поданням заявки на візу.

Що було раніше

  • Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість продовження режиму закриття кордонів Шенгенської зони до вересня.
  • Наразі рішенням Єврокомісії зовнішні кордони ЄС і Шенгенської зони залишаються закритими для більшості мандрівників до 15 травня.

Через пандемію авіаіндустрія втратить 314 мільярдів доларів

Коронавірус у світі: основне

Станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі подолала позначку у 2 мільйони. Одужали – понад 492 тисячі людей, померли – 129 тисяч.

За кількістю інфікувань та смертей від коронавірусу лідирують Сполучені Штати. Серед європейських країн недуга найбільше поширилася в Іспанії, Італії, Франції, Німеччині.

У багатьох країнах світу ввели карантинні обмеження, припинили пасажирське сполучення з рештою світу.

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ЄС, Карантин, Євросоюз, Європа, Кордони.
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