Кордони країн ЄС можуть бути закриті до вересня

Згодом люди, які подорожуватимуть Шенгенською зоною, змушені будуть подавати сертифікат про негативний результат тесту на коронавірус, а також довідку про щеплення, коли створять вакцину.
Там інформують про можливі рішення щодо режиму і правил подорожей до країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ), а зокрема Шенгенської зони.
"Громадяни країн, які не входять до ЄЕЗ не матимуть можливості подорожувати до ЄС упродовж періоду до вересня", – йдеться у повідомленні.
Що вимагатимуть від людей, які подорожують до країн ЄС
Уточнюється, що тест на коронавірус, якщо рішення приймуть, повинен бути зроблений у період не пізніше двох тижні перед поданням заявки на візу.
Що було раніше
Коронавірус у світі: основне
Станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі подолала позначку у 2 мільйони. Одужали – понад 492 тисячі людей, померли – 129 тисяч.
За кількістю інфікувань та смертей від коронавірусу лідирують Сполучені Штати. Серед європейських країн недуга найбільше поширилася в Іспанії, Італії, Франції, Німеччині.
У багатьох країнах світу ввели карантинні обмеження, припинили пасажирське сполучення з рештою світу.