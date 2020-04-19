Кордони країн ЄС можуть бути закриті до вересня

Новини подорожі:Зовнішні кордони країн-членів Європейської економічної зони можуть залишатися закритими для громадян третіх країн до вересня.

Згодом люди, які подорожуватимуть Шенгенською зоною, змушені будуть подавати сертифікат про негативний результат тесту на коронавірус, а також довідку про щеплення, коли створять вакцину.

Там інформують про можливі рішення щодо режиму і правил подорожей до країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ), а зокрема Шенгенської зони.

"Громадяни країн, які не входять до ЄЕЗ не матимуть можливості подорожувати до ЄС упродовж періоду до вересня", – йдеться у повідомленні.

Що вимагатимуть від людей, які подорожують до країн ЄС

Для в'їзду до країн-членів необхідно буде мати сертифікат, який підтверджує негативний результат тесту коронавірус. Крім того, наявність такого тесту можуть вимагати від заявників на отримання шенгенської візи.

Коли розроблять і почнуть використовувати вакцину, мандрівникам до ЄС і заявникам на отримання візи необхідно буде підтвердити наявність щеплення.

Уточнюється, що тест на коронавірус, якщо рішення приймуть, повинен бути зроблений у період не пізніше двох тижні перед поданням заявки на візу.

Що було раніше

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість продовження режиму закриття кордонів Шенгенської зони до вересня.

Наразі рішенням Єврокомісії зовнішні кордони ЄС і Шенгенської зони залишаються закритими для більшості мандрівників до 15 травня.

Коронавірус у світі: основне

Станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі подолала позначку у 2 мільйони. Одужали – понад 492 тисячі людей, померли – 129 тисяч.

За кількістю інфікувань та смертей від коронавірусу лідирують Сполучені Штати. Серед європейських країн недуга найбільше поширилася в Іспанії, Італії, Франції, Німеччині.

У багатьох країнах світу ввели карантинні обмеження, припинили пасажирське сполучення з рештою світу.