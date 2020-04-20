Як зміниться світовий туризм після пандемії коронавірусу

Новини подорожі:Туризм – одна зі сфер, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19.

Ейфелева вежа і Колізей без туристів, безлюдні вулиці Венеції, спустошені морські курорти Єгипту та Туреччині – все це наслідки світового карантину внаслідок пандемії. Влада змусила закрити усі зони відпочинку. З туристів залишилися лише ті, хто не зміг повернутися додому.

► Гроші

Ймовірно, після завершення карантину люди не матимуть змоги витрачати кошти на відпочинок, адже багатьом працівникам знизили заробітню платню, а деякі – навіть втратили роботу.

► Чистота та гігієна

Вочевидь, і не скоро мандрівники захочуть повернутися в Єгипет, Туреччину, далекі екзотичні країни і Китай. Адже безпека і гігієна – те, чим зараз перейматимуться туристи насамперед. Тому рідше бронюватимуть квартири. А надаватимуть перевагу готелям, де є стандарти чистоти.

"На жаль, єгипетський сервіс завжди славився антисанітарією. І ми не знаємо, що буде з цим буде відбуватися цього сезону", – пояснила директорка туристичного бюро Анна Ніколаєва.

► Зменшення кількості авіакомпаній

Усі курорти боротимуться за клієнтів. Знижуватимуть ціни або пропонуватимуть безкоштовні послуги. Втім, після всесвітнього карантину не так легко буде купити квиток в будь-яке місце. Авіакомпанії – понесли суттєві втрати. Найвідоміші перевізники скорочують флот. Адже розуміють, що туристів буде менше, і ті літатимуть в найближчі країни.

"В світі буде значно менше авіакомпаній. Це означає, що не так легко ви зможете дістатися з дому в ту точку, яка вас цікавить. Авіаперельоти коштуватимуть дорожче, ніж зараз. Звісно, вартість залежатиме від напрямку і конкуренції", – припускає аналітик в сфері туризму Генрі Гартвельдт.

► Внутрішні туризм зросте

Натомість туристи шукатимуть місця для відпочинку всередині країни.

"Буде розвиватися карпатський регіон. Знову ж таки. Львів, як завжди. І інші маленькі не такі туристичні об'єкти", – зазначила директорка туристичного бюро Анна Ніколаєва.

Тож це гарна можливість розвинути туризм всередині країни. До того ж, відносно низькі ціни на пальне цьому сприятимуть. Звісно, потрібно вкласти кошти в інфраструктуру. А це, передовсім – дороги і комфортні готелі, чим можуть похвалитися тільки найбільші міста України.