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Якою буде туристична сфера після пандемії

Якою буде туристична сфера після пандемії
18:20 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: unsplash

Новини подорожі:Туризм – одна зі сфер, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19.

Як зміняться подорожі після відкриття кордонів, і які напрямки будуть найбільш популярними – читайте далі в матеріалі.

Ейфелева вежа і Колізей без туристів, безлюдні вулиці Венеції, спустошені морські курорти Єгипту та Туреччині – все це наслідки світового карантину внаслідок пандемії. Влада змусила закрити усі зони відпочинку. З туристів залишилися лише ті, хто не зміг повернутися додому.

  • Гроші

Ймовірно, після завершення карантину люди не матимуть змоги витрачати кошти на відпочинок, адже багатьом працівникам знизили заробітню платню, а деякі – навіть втратили роботу.

  • Чистота та гігієна

Вочевидь, і не скоро мандрівники захочуть повернутися в Єгипет, Туреччину, далекі екзотичні країни і Китай. Адже безпека і гігієна – те, чим зараз перейматимуться туристи насамперед. Тому рідше бронюватимуть квартири. А надаватимуть перевагу готелям, де є стандарти чистоти.

"На жаль, єгипетський сервіс завжди славився антисанітарією. І ми не знаємо, що буде з цим буде відбуватися цього сезону", – пояснила директорка туристичного бюро Анна Ніколаєва.

  • Зменшення кількості авіакомпаній: курорти дешевші, перельоти – дорожчі

Усі курорти боротимуться за клієнтів. Знижуватимуть ціни або пропонуватимуть безкоштовні послуги. Втім, після всесвітнього карантину не так легко буде купити квиток в будь-яке місце. Авіакомпанії – понесли суттєві втрати. Найвідоміші перевізники скорочують флот. Адже розуміють, що туристів буде менше, і ті літатимуть в найближчі країни.

"В світі буде значно менше авіакомпаній. Це означає, що не так легко ви зможете дістатися з дому в ту точку, яка вас цікавить. Авіаперельоти коштуватимуть дорожче, ніж зараз. Звісно, вартість залежатиме від напрямку і конкуренції", – припускає аналітик в сфері туризму Генрі Гартвельдт.

  • Внутрішній туризм зросте

Натомість туристи шукатимуть місця для відпочинку всередині країни.

Як зміниться світовий туризм після пандемії коронавірусу

"Буде розвиватися карпатський регіон. Знову ж таки. Львів, як завжди. І інші маленькі не такі туристичні об'єкти", – зазначила директорка туристичного бюро Анна Ніколаєва.

Тож це гарна можливість розвинути туризм всередині країни. До того ж, відносно низькі ціни на пальне цьому сприятимуть. Звісно, потрібно вкласти кошти в інфраструктуру. А це, передовсім – дороги і комфортні готелі, чим можуть похвалитися тільки найбільші міста України.

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Туризм, Карантин, Пандемия, Подорожі, Туристична сфера.
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