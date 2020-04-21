Скачать
Вівторок, 21.04.2020
СБУ викрила понад 20 осіб, які поширювали фейки про коронавірус
СБУ викрила понад 20 осіб, які поширювали фейки про коронавірус
На Миколаївщині - перша смерть від коронавірусу
На Миколаївщині - перша смерть від коронавірусу
Чемпіонат світу з фігурного катання у цьому році не відбудеться
Чемпіонат світу з фігурного катання у цьому році не відбудеться
Як Принц Вільям та Кейт Мідлтон привітали королеву з днем народження
Як Принц Вільям та Кейт Мідлтон привітали королеву з днем народження

Заповідник "Більськ" презентував золото скіфів і календар для потойбічного життя (Відео)

Заповідник "Більськ" презентував золото скіфів і календар для потойбічного життя (Відео)
14:43 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини подорожі:Більське городище – історична пам’ятка доби скіфського часу.

Вже другий відеоролик з нового проєкту "Вітруальний музей заповідника "Більськ" презентували в Facebook. Він присвячений золоту скіфів. Про це повідомила молодший науковий співробітник історико-культурного заповідника "Більськ", що на Полтавщині, Оксана Дорошенко.

"Презентуємо золоті прикраси жіночого головного убору – калафу. Їх знайшли в курганному некрополі, де була похована молода заможна жінка віком до тридцяти років, ще в 1994 році члени полтавської археологічної експедиції під керівництвом Олександра Супруненка. Бляшки датуються першою половиною IV століття до нашої ери. Вони штамповані на тонкій золотій фользі у вигляді античного бога виноградарства та виноробства Діоніса з пишними кучерями з повитою на голові пов’язкою. Культ Діоніса у скіфських племен, що жили на Більському городищі, яке ототожнюється вченими з Гелоном, був досить сильний. Кожна з прикрас має по чотири-п’ять маленьких отворів, нанесених голкою, для пришивання", – розповіла Дорошенко.

А стартував проєкт з відеопрезентації одного з найяскравіших артефактів, виявлених під час розкопок на Більському городищі, – корчаги (керамічної ритуальної посудини скіфської доби). Вона також була знайдена в одному з курганів археологічною експедицією під керівництвом Супруненка ще наприкінці минулого тисячоліття.

"Усі уламки лискованої посудини дивом збереглися під час неодноразових пограбувань протягом багатьох століть. Коли фахівці їх склали до купи, всі були вражені її незвичним геометричним орнаментом, інкрустованим білою пастою, який схожий на космічне небо. Найімовірніше, це ритуальна посудина з календарем для життя у потойбічному світі", - говорить директор історико-культурного заповідника "Більськ" Ігор Корост.

Ці та інші артефакти, які ще будуть представлені у віртуальному музеї заповідника, зберігаються у його фондах. Сьогодні ми можемо милуватися ними завдяки карантину – співробітники "Більська" під час вимушених канікул зайнялися створенням нового контенту.

До речі, Ігор Корост на своїй сторінці у Facebook розмістив кілька цікавих фото під заголовком "Як "оживає" археологічний експонат". На них відтворено процес реставрації корчаги середини VI століття до нашої ери, виявленої експедицією Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (керівник Ірина Шрамко) у кургані на могильнику "Скоробір" минулого року. Корчага була складена з 353 уламків. Реставратор музею-заповідника "Більськ" Анатолій Штанько працював над цим 3,5 місяці. Нині артефакт готовий до експонування.

Чернігівський музей Коцюбинського проводить віртуальні екскурсії

Нагадаємо, Більське городище – історична пам’ятка доби скіфського часу. Городище розташоване на Полтавщині в районі села Більськ і є найбільшим укріпленням скіфської пори у Східній Європі. У давнину воно являло собою типове укріплене поселення. Перші археологічні розкопки тут провели 1906 року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

История, Полтавщина, Заповідник, Скіфське золото.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Трійця 2020: коли будуть святкувати українці та які традиції
02 Мадридський футбольний клуб "Реал" влаштує розпродаж гравців
03 Український боксер Тарас Шелестюк хоче провести поєдинок за світове чемпіонське звання
04 Сергій Ребров думає про повернення в "Динамо"
05 5 книг, які полегшать ваше життя
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Маас: Розмови про Європу двох швидкостей - не на часі
Маас: Розмови про Європу двох швидкостей - не на часі
Очільник ВООЗ вважає заявив, що піку коронавірусу в світі ще не було
Очільник ВООЗ вважає заявив, що піку коронавірусу в світі ще не було
Ляшко прогнозує сплеск захворюваності на коронавірус вже цього тижня
Ляшко прогнозує сплеск захворюваності на коронавірус вже цього тижня
СБУ викрила майже 200 поширювачів фейків про коронавірус
СБУ викрила майже 200 поширювачів фейків про коронавірус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся