Шістьох іноземних туристів самоізолювали в індійській печері

Новини подорожі:Станом на 21 квітня в Індії 18 985 підтверджених випадків COVID-19. З них 603 випадки летальні, 3 273 пацієнтів одужали.

Туристи з Франції, Туреччини, України, США та Непалу з 24 березня перебували у самоізоляції в печері поблизу міста Рішікеш на півночі Індії.

У місцевій поліції заявили, що іноземці – четверо чоловіків і дві жінки – спочатку зупинилися в готелі, а коли гроші закінчилися, вони знайшли прихисток у печері, повідомляє CNN Travel.

«Вони жили в печері з 24 березня. Поліція знайшла їх у неділю (19 квітня – ред.) та вивезла звідти до ашраму поблизу Рішікеша. Ми попросили їх ще два тижні самоізолюватись, але група видавалася здоровою», — заявив речник поліції штату Уттаракханд Мукеш Чанд.

За його словами, група розподіляла гроші, що залишилися, на придбання їжі та інших речей першої необхідності.

Нагадаємо, що індійським та іноземним туристам із 20 березня заборонили в'їзд до штату Уттаракханд через спалах коронавірусу.