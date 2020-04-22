Після карантину Україна буде розвивати внутрішній туризм

Новини подорожі:У Державному агентстві розвитку туризму України працюють над проєктом розвитку і популяризації внутрішнього туризму.

Адже саме з нього має початися відродження туристичної галузі після пандемії коронавірусу.

Про це розповіла директор Держагентства Мар’яна Олеськів під час онлайн-конференції "На зв’язку готельєри + туроператори", що транслювалася на сторінці Visit Ukraine у Facebook.

"Працюємо над комунікативним проєктом формування культури подорожей Україною для тих, хто любить подорожувати, зокрема, побачив уже багато європейських країн. Щоб вони своїх прикладом надихнули мандрувати (рідною країною – ред.) тих українців, які не мають цієї культури. Основний меседж: "Невже це Україна!". В межах цього проєкту ми будемо показувати місця та природні ландшафти, які надихатимуть на подорожі Україною. Але для того, щоб цей проєкт працював, необхідно об’єднати всіх, хто так чи інакше пов’язаний з індустрією гостинності, а також органи самоврядування. Не завжди українські туроператори та готельєри можуть по Україні продуктивно співпрацювати і формувати турпродукт, тому часто туроператорам легше продавати тури за кордон. Часто турпродукти регіонів формуються, але залишаються в брошурах", – зазначила Олеськів.

Вона також додала, що представники туристичної галузі у владі надаватимуть допомогу учасникам ринку, найперше, щодо маркетингу та комунікації – створенням інформаційного поля для спілкування всіх зацікавлених сторін.

Олеськів підкреслила, що, хоча кошти на Держагентство розвитку туризму в новому бюджеті не закладені, гроші на рекламу і просування туризму є в Міністерстві культури в межах інформаційної політики.

Крім того, за словами Олеськів, наразі обговорюються з туристичними операторами та іншими учасниками ринку зміни до закону "Про туризм". Вони мають бути спрямовані на те, щоб передбачити на законодавчому рівні створення "подушки безпеки" для туристичного бізнесу на випадок таких форс-мажорних ситуацій, які маємо сьогодні через пандемію коронавірусу.

Також голова Держагентства розвитку туризму зауважила, що наразі важливо розробити рекомендації щодо забезпечення безпеки туристів.

"Для туристів у найближчому майбутньому буде дуже важливим питання безпеки. І ми маємо вжити заходів, які переконають людей, що під час подорожей країною на будь-якому виді транспорту туристам буде забезпечена санітарна безпека. Те ж стосується засобів розміщення і ресторанів", – сказала Олеськів.

До популяризації внутрішнього туризму планують долучитися й великі туроператори України. Так, власниця компанії Pan Ukraine Олена Шаповалова зазначила, що наразі готується проєкт "Інсталокації України".

"Програму інсталокацій, яку ми раніше створювали для наших китайських туристів, зараз модернізуємо і переробляємо спеціально під наших внутрішніх туристів. інсталокації ми будемо популяризувати під хештегом #вгадай_де_я. Ці мальовничі місця України можуть конкурувати з будь-якими інсталокаціями світу. Я закликаю всіх працювати над тим, щоб в цьому сезоні було модно подорожувати Україною", – додала Шаповалова.

Представник туроператора Join UP! Сергій Кириченко підкреслив, що компанія в цьому сезоні буде активно працювати з внутрішнім турпродуктом. На його думку, найбільш популярним туристичним напрямом після виходу з карантину стануть сіті-брейк-тури, а головними дестинаціями – Одеса, Львів, Карпати. Крім того, особливий акцент варто зробити на дитячий та оздоровчий туризм.

За словами директора Coral Travel Ukraine Тетяни Прокопенко, популярними напрямами після виходу з карантину стануть короткі програми вихідного дня за низькою ціною, сімейний відпочинок біля моря та лікувальний туризм.