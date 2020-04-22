Львівський історичний музей буде працювати в умовах карантину

Новини подорожі:Більшість доглядачів, які працюють у залах, - люди літнього віку.

Львівський історичний музей готовий відкритися під час карантину, проте необхідно вирішити проблему з транспортом, яким працівники могли би добиратися на роботу та додому. Про це сказав директор музею Роман Чмелик.

«Ми готові відкритися для відвідувачів, при цьому дотримуючись усіх пересторог і норм карантину: дистанції, використання засобів захисту – дезінфікаторів, масок, рукавичок… Ми можемо цим забезпечити свій персонал, який працюватиме з відвідувачами. Інша справа, як дістатися нашим працівникам. Це буде найбільшою проблемою», - сказав Чмелик.

Він зауважив, що потрібно врегулювати, як працівники закладу будуть діставатися на роботу громадським транспортом, бо поки що це обмежено. До того ж більшість доглядачів, які працюють у залах, - люди літнього віку.

«Наш музей не в змозі транспортними засобами, якими ми володіємо, звозити всіх до музеїв і розвозити по домівках. У нас 9 локацій, більшість у Львові, є й за містом – як музей Коновальця в селі Зашків, музей Шухевича в селі Білогорща. Ми - музей обласного підпорядкування. Якщо влада про це подбає, то буде добре. Якщо ні, треба врегулювати питання роботи громадського транспорту, використання його нашими працівниками», - зазначив директор музею.

Водночас, на його думку, слід розглянути питання, наскільки відкриття музеїв у цій ситуації виправдане.

«Напевно, для людей відвідання музеїв стало би певним психологічним розвантаженням. Але навіть якщо відкрити музеї, то, найімовірніше, лише для індивідуальних відвідувачів, тому що ми не можемо приймати групи з огляду на заборони. Так що постає питання, наскільки це доцільно», - підкреслив Чмелик.

Тож, зазначив директор музею, треба розглядати питання в комплексі - врегулювати карантинні заборони, дозволити діставатися громадським транспортом працівникам.

«Ухвалювати рішення буде Кабінет міністрів, так чи інакше дюблювати їх буде влада на місцях. Якщо ці питання будуть узгоджені на різних рівнях і створені умови для того, щоб люди могли безпечно доїхати на роботу і з роботи, то ми готові відкрити свої музеї», - запевнив Чмелик.

Як повідомляв міністр охорони здоров’я Максим Степанов, на найближче засіданні уряду МОЗ буде виносити постанову щодо продовження дії карантину до 12 травня. При цьому буде запропоновано відповідне пом’якшення карантинних заходів. Зокрема, планується дозволити прогулянки парками, відвідування музеїв та бібліотек, але із застереженнями щодо дотримання карантинних обмежень - дистанції, засобів індивідуального захисту, термоскринінгу на вході до закладу.