Скачать
Середа, 22.04.2020
У Польщі третю добу горить найбільший національний парк
У Польщі третю добу горить найбільший національний парк
Продовжили карантин до 11 травня, але послаблений
Продовжили карантин до 11 травня, але послаблений
ВООЗ рекомендує УЄФА скасувати міжнародні матчі на 2021 рік
ВООЗ рекомендує УЄФА скасувати міжнародні матчі на 2021 рік
Після карантину Україна буде розвивати внутрішній туризм
Після карантину Україна буде розвивати внутрішній туризм

Львівський історичний музей буде працювати в умовах карантину

Львівський історичний музей буде працювати в умовах карантину
14:43 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини подорожі:Більшість доглядачів, які працюють у залах, - люди літнього віку.

Львівський історичний музей готовий відкритися під час карантину, проте необхідно вирішити проблему з транспортом, яким працівники могли би добиратися на роботу та додому. Про це сказав директор музею Роман Чмелик.

«Ми готові відкритися для відвідувачів, при цьому дотримуючись усіх пересторог і норм карантину: дистанції, використання засобів захисту – дезінфікаторів, масок, рукавичок… Ми можемо цим забезпечити свій персонал, який працюватиме з відвідувачами. Інша справа, як дістатися нашим працівникам. Це буде найбільшою проблемою», - сказав Чмелик.

Він зауважив, що потрібно врегулювати, як працівники закладу будуть діставатися на роботу громадським транспортом, бо поки що це обмежено. До того ж більшість доглядачів, які працюють у залах, - люди літнього віку.

Вистава "Сімейний альбом" увійшла в програму міжнародного онлайн-фестивалю

«Наш музей не в змозі транспортними засобами, якими ми володіємо, звозити всіх до музеїв і розвозити по домівках. У нас 9 локацій, більшість у Львові, є й за містом – як музей Коновальця в селі Зашків, музей Шухевича в селі Білогорща. Ми - музей обласного підпорядкування. Якщо влада про це подбає, то буде добре. Якщо ні, треба врегулювати питання роботи громадського транспорту, використання його нашими працівниками», - зазначив директор музею.

Водночас, на його думку, слід розглянути питання, наскільки відкриття музеїв у цій ситуації виправдане.

«Напевно, для людей відвідання музеїв стало би певним психологічним розвантаженням. Але навіть якщо відкрити музеї, то, найімовірніше, лише для індивідуальних відвідувачів, тому що ми не можемо приймати групи з огляду на заборони. Так що постає питання, наскільки це доцільно», - підкреслив Чмелик.

Тож, зазначив директор музею, треба розглядати питання в комплексі - врегулювати карантинні заборони, дозволити діставатися громадським транспортом працівникам.

До дня мистецтва Google оновила віртуальні екскурсії по музеях і виставках

«Ухвалювати рішення буде Кабінет міністрів, так чи інакше дюблювати їх буде влада на місцях. Якщо ці питання будуть узгоджені на різних рівнях і створені умови для того, щоб люди могли безпечно доїхати на роботу і з роботи, то ми готові відкрити свої музеї», - запевнив Чмелик.

Як повідомляв міністр охорони здоров’я Максим Степанов, на найближче засіданні уряду МОЗ буде виносити постанову щодо продовження дії карантину до 12 травня. При цьому буде запропоновано відповідне пом’якшення карантинних заходів. Зокрема, планується дозволити прогулянки парками, відвідування музеїв та бібліотек, але із застереженнями щодо дотримання карантинних обмежень - дистанції, засобів індивідуального захисту, термоскринінгу на вході до закладу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Музей, Карантин, Львів, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Футбольний меморіал Лобановського перенесли через пандемію COVID-19
02 На Covid-19 в світі заражено більше 2,5 мільйони осіб
03 Чемпіонка Росії з велоспорту на шосе Олександра Гончарова дискваліфікована за допінг
04 Виповнився рік, як Зеленський голова держави - "шутки шутками, а я президент"
05 Манікюр 2020: ідеї вишуканого дизайну
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Шмигаль: тимчасово заробітки для українців можуть закінчитися
Шмигаль: тимчасово заробітки для українців можуть закінчитися
Боррель підтвердив послідовну підтримку України з боку ЄС
Боррель підтвердив послідовну підтримку України з боку ЄС
Львівський історичний музей буде працювати в умовах карантину
Львівський історичний музей буде працювати в умовах карантину
Що відомо про мусульманський піст - Рамадан
Що відомо про мусульманський піст - Рамадан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся