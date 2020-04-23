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Поради, як відпочити влітку в умовах пандемії

Поради, як відпочити влітку в умовах пандемії
21:21 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: unsplash

Новини подорожі:Через поширення коронавірусу найімовірніше, що до кінця літа більшість країн світу не дозволять відкрити кордони.

Крім цього, невідомо, коли відкриють міжобласне сполучення в Україні , аби мати змогу подорожувати в межах нашої країни. Як відпочити влітку за умов карантину – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Львів'янка Ольга зі своїм чоловіком Василем подорожують вже 14 років і побували в 15 країнах світу. У квітні 2019 року вони були в Римі, біля Колізею.

Цього року вони теж планували полетіти на море, але через спалах коронавірусу від цього довелося відмовитис. Вони обрали інший варіант відпочинку – поїхати на дачу.

Найкращий відпочинок – це зміна обстановки, тому дача – також прекрасний варіант. На дачі гарно, там свіже повітря, фрукти, – розповіла Ольга Балтрунас.

Найімовірніше, цього року українцям доведеться відмовитись від закордонних подорожей, і відпочивати лише у своїй країні. Експерти зазначили, що шанси кудись полетіти – мінімальні.

"На сьогодні невідомо, чи будуть влітку поїздки, чи відкриють кордони в червні чи липні, хоча б у Єгипет. Якщо зараз хтось купить путівку на літо, але вона не відбудеться, звичайно, туристичний оператор запропонує перенести цю поїздку на пізніший час", – пояснив директор туристичної компанії Максим Циркель.

У кращому випадку, українці зможуть подорожувати між областями. Вже зараз експерти прогнозують зростання внутрішнього туризму, адже для цього в країні є понад тисячу місць.

На думку директорки туристичної компанії Ольги Казьміної, насамперед українці звернуть увагу на 2 напрями. Це:

приморські області, зокрема, Одеська, Херсонська. погляди українців до таких приморських областей, як

гори – не тільки Буковель, а й Закарпаття, як окремий регіон, і Прикарпаття.

Після карантину Україна буде розвивати внутрішній туризм

Крім цього, українці, найімовірніше, більше ходитимуть з наметами в гори чи ліс, адже це є значно дешевше.

"Є вже декілька облаштованих наметових таборів по Україні. Або це може бути не постійний табір, але щось на зразок певного маршруту, який проходить туристична група. Може бути, як і пішки, так і на байдарках", – зазначила Ольга Казьміна.

За прогнозами експертів, повністю відновиться туризм у 2023 році. Втім, зараз є багато альтернатив. Наприклад, якщо не вдається подорожувати фізично, це можна зробити віртуально.

Зокрема, побачити Лувр у Парижі, музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку, Єгипетські піраміди, Сикстинську капелу у Ватикані та музеї Лондона.

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Все по темі:

Туризм, Курорт, Поради, Відпочинок, Подорожі.
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