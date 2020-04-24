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Українська серія путівників стає міжнародною

Українська серія путівників стає міжнародною
15:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини подорожі:Як пише Буквоїд, нову айдентику для видань розробила лабораторія дизайну O0.

У 2020 році видавництво «Основи» планує випустити чотири свіжі книги серії путівників Awesome у абсолютно новій айдентиці. Про це видавництво повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

«Наша культова серія книг Awesome! Interesting Things You Need To Know стає міжнародною! До осені 2020 року ми плануємо видати одразу чотири нові збірки інсайтів про міста та країни, які ми любимо: Awesome Azerbaijan, Awesome Kazakhstan, Awesome Kyrgyzstan та Awesome Armenia», – йдеться в дописі.

«Для нової айдентики Awesome Євген Нечипорчук з командою створили невеликий конструктор для картинок, яким легко керувати та створювати обкладинки для нових книг у серії. Кожному виданню присвоюється графічний символ, характерний для регіону. Все разом це має вигляд одночасно еклектично і гармонійно, ми отримали новий яскравий дизайн. З часом з’являтимуться нові видання у серії, й наші прості правила формоутворення дадуть змогу тримати обкладинки свіжими та консистентними», — зазначив дизайн-директор O0 Андрій Клен.

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Чотири видання у новій айдентиці присвячені Вірменії (країні-музею просто неба), Киргизстану (країні незайманої природи), Казахстану (країні безкрайнього простору) та Азербайджану (країні вічного вогню). На сторінках видань – цікаві факти про історію, локації, природу, їжу, спорт, культуру, традиції та відомих осіб цих країн.

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Литература, Туризм, Подорож, Путівник.
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