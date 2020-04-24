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П'ятниця, 24.04.2020
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Українські туроператори пропонують переброньовувати тури без доплат

Українські туроператори пропонують переброньовувати тури без доплат
17:44 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини подорожі:Без додаткових оплат пропонує перебронювати поїздки туристам до Туреччини та Єгипту і туроператор Anex Tour.

Українські оператори виїзного туризму запропонували туристам без доплат перебронювати тури, дати яких припали на період карантину та літнього сезону, за напрямками: Єгипет, Туреччина, Іспанія, Греція та Туніс. Про це повідомили в Центрі розвитку туризму України.

"Туристам сьогодні значно вигідніше перенести поїздку на інші дати і не втратити гроші, аніж вимагати повернути кошти у туроператора, оскільки епідемія коронавірусу є типовим форс-мажором і, на жаль, кошти за поїздку вже не вдасться повернути у повному обсязі", – зазначив директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук.

Зокрема, туроператор Coral Travel на всі активні чи анульовані заявки щодо Єгипту, які припали на період з 1 квітня до 30 червня, пропонує перенести дати відпочинку до 30 вересня включно, або ж на період з 15 листопада до 20 грудня 2020 року.

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"За умовами акції "Відродження", в разі перенесення дати поїздки для туристів залишаються усі першопочаткові параметри – готель, тип розміщення, номера, обране харчування та, звісно, кількість ночей", – зазначила директор компанії Coral Travel Тетяна Прокопенко.

За її словами, кошти туристів перебуватимуть на депозиті у туроператора і навіть у разі зміни курсу валют туристу не доведеться доплачувати за обраний тур. "Отже, туристи отримають такий же рівень відпочинку, на який вони розраховували спочатку, за умови, що поїздка відбудеться в певні часові проміжки, визначені туроператором", – повідомила Прокопенко.

Туроператор Mouzenidis Travel, що спеціалізується на відпочинку в Греції, пропонує туристам, у яких дати поїздки припадають на період з 17 березня до 31 травня, скористатися можливістю відпочинку з 27 вересня 2020 року і до 31 травня 2021 року.

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Туризм, Туроператор, Туроператорі, Коронавірус, Бронювання, Курортний сезон.
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