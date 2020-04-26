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Туристичний потенціал Чорнобильської зони майже не постраждав

Туристичний потенціал Чорнобильської зони майже не постраждав
01:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини подорожі:За даними очевидців, згоріли тролейбус у Копачах, санаторій "Смарагдовий", станція Янів, села Лелів, Чистогалівка, Крива Гора, Іловниця та інші.

Туристичний потенціал Зони відчуження внаслідок пожеж, що тривають з 4 квітня, майже не постраждав.

Про це під час онлайн брифінгу сказав помічник директора "Центру організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" Кирило Гарник.

"Ми втратили тільки один об'єкт на туристичному маршруті №11 - піонерський табір "Казковий". Наступного тижня ми відвідаємо цю локацію, встановимо, наскільки цей об'єкт пошкоджений, чи підлягає він відновленню. Загалом туристична галузь у Зоні відчуження майже не постраждала, все буде відновлено", - сказав Гарник.

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Він висловив думку, що після завершення карантину туристичний потік у Зоні відчуження відновиться.

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Туризм, Чорнобиль, Зона відчуження, Чорнобильска зона.
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