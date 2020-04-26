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Коли Італія планує відкрити головні визначні пам'ятки

Коли Італія планує відкрити головні визначні пам'ятки
15:41 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини подорожі:Влада має намір надавати субсидії на літній відпочинок усередині країни.

Наступного місяця в Італії буде відновлено роботу музеїв і головних визначних пам'яток країни, які були закриті через спалах коронавірусу COVID-19. Про це в інтерв'ю La Repubblica заявив міністр культури і туризму Даріо Франческіні, передає lb.ua. "У травні, не з 4 [числа], а трохи пізніше, [будуть відкриті] ті музеї і археологічні пам'ятники, які зможуть відповідати вимогам безпеки", - повідомив він.

Серед тих пам'яток, які, найімовірніше, отримають можливість відновити роботу, Франческіні назвав Колізей і Помпеї. З найбільшими труднощами в питанні відкриття зіткнуться театри, кінозали та інші установи культури з обмеженим простором.

"Але ми запевняємо, що жоден театр, кінотеатр, артист не буде забутий. Ми виділяємо спеціальні фонди для їх підтримки", - зазначив міністр.

За його словами, уряд Італії готовий підтримувати внутрішній туризм і сім'ї з низькими доходами. Їм, як повідомив Франческіні, будуть надаватися субсидії (до € 500 на сім'ю) на літній відпочинок всередині країни. При цьому говорити про в'їзд в Італію туристів з інших країн поки передчасно, заявив він.

"[Відкриття кордонів] буде залежати від епідеміологічної ситуації та політики кожної окремої держави.Міжнародного туризму в цьому році не буде", - вважає міністр.

Нагадаємо, останні заяви влади Євросоюзу, українських політиків і експертів по всьому світу все більше натякають, що українцям, як і жителям усього світу, на жаль, доведеться відмовитися від планів на подорожі в Європу, та й не тільки, як мінімум до кінця літа.

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А то і зовсім до кінця року. Вже стало зрозуміло, що країни будуть поетапно знімати карантинні обмеження і поступово вирішувати пересування людей, а про допуск громадян третіх країн будуть говорити в останню чергу. Більш того, літні подорожі по Україні також можуть опинитися під загрозою.

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Италия, Туризм, MISTA, Подорожі, Країна.
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