Єгипет частково відкриває готелі

Новини подорожі:Поки що заклади запрацюють лише для внутрішніх туристів.

Влада Єгипту вирішала послабити карантинні обмеження, запроваджені через коронавірус, частково дозволивши роботу готелів для внутрішніх туристів. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що готелі можуть відновити роботу за умови, що працюватимуть не більш ніж для 25% відпочивальників, яких можуть прийняти.

Також готелі повинні будуть вжити ряд протиепідемічних заходів для захисту своїх клієнтів: має бути клініка із лікарем та дезінфікуюче обладнання, відпочивальникам регулярно мірятимуть температуру, а працівників зобов’яжуть проходити експрес-тест. Також діятиме заборона на проведення масових заходів на курортах.

Таке рішення прийнято з огляду на спричинені пандемією коронавірусу економічні збитки для туристичної галузі. Так, втрати держави за місяць становлять близько 1 мільярда доларів.

Обмеження щодо прийому не більш як 25% відпочивальників діятиме до кінця травня. З червня ж закладам дозволять працювати не більш ніж для 50% туристів.

Як повідомлялося, з сьогоднішнього дня низка країн пом’якшує запроваджений з метою запобігання поширенню коронавірусу карантин.