Скільки Львів втратив грошей в туристичній сфері через пандемію

Новини подорожі:За час карантину в квітні львівський бюджет недоотримав 70 мільйонів гривень, а в травні прогнозується 100 мільйонів.

Львів на карантині наче місто в паралельній реальності: порожні вулиці, зачинені кав'ярні та жодних екскурсій.

Скільки ж втрачає столиця українського туризму розповіли журналісти програми "Гроші".

"Озолочують" Львів готелі, кав’ярні і фестивалі - це десятки тисяч робочих місць, які зараз заморожені. Місто за попередній рік отримало не менше 17 мільярдів гривень від гостей.

За словами заступника міського голови з розвитку Андрія Москаленка, минулого року до Львова приїхало близько 2,5 мільйона гостей. "У середньому один гість перебуває близько трьох днів, і середні видатки для малого й середнього бізнесу це є близько 400 доларів з одного гостя", - каже він.

За час карантину в квітні львівський бюджет недоотримав 70 мільйонів гривень, а в травні прогнозується 100 мільйонів.

З-понад сотні готелів під час карантину працюють не більше десяти. Конференції та бізнес-зустрічі - один із основних напрямків львівського туризму, який приносив мільйони.

Зважаючи на закриті кордони, цілком імовірно, що популярним стане внутрішній туризм, тож львів'яни чекають на українських гостей.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як коронавірус вплине на туристичний сезон 2020.