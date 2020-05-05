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Туристам зможуть скористатись віртуальною мапою старовинних будівель Ізмаїла

Туристам зможуть скористатись віртуальною мапою старовинних будівель Ізмаїла
17:52 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини подорожі:В Ізмаїлі, що на Одещині, розробляють віртуальну мапу давніх будівель міста, яка стане доступною для користувачів у червні.

Як повідомляє Zruchno.Travel із посиланням на громадську організацію "Придунайський центр громадських ініціатив", сайт-карта буде створено в межах проєкту "Відкриваємо невідому Україну: архітектурна історична спадщина Ізмаїла", який фінансується за підтримки ReHERIT. 

Робота над створенням віртуальної мапи старовинних будівель Ізмаїла стартувала в квітні і триватиме три місяці. Зараз активісти збирають дані про будівлі – вивчають фонди КУ "Ізмаїльський архів", а також спілкуються з ізмаїльськими старожилами і поціновувачами історії міста.

До червня на мапу обіцяють нанести не менше сотні історичних будівель, проте загальна їхня кількість становить кілька сотень. Сайт-карта буде доступна українською, російською та англійською мовами.

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Крім того, за підсумками проєкту буде розроблена і опублікована брошура про старовинні будівлі та історичні епохи, в які вони були побудовані, українською та англійською мовою. Її роздадуть навчальним закладам міста, музеям, готелям, закладам сфери громадського харчування.

Також планується проведення екскурсії та квесту будівлями Ізмаїла.

Грантовий проект ReHERIT підтримує роботу з культурною спадщиною для економічного, туристичного, культурного та освітнього розвитку в Україні. Цьогоріч у межах програми мінігрантів були профінансовані 10 проєктів по країні, однак лише один з них реалізується в Одеській області.

Фото: Придунайський центр громадських ініціатив, Facebook

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Туризм, Подорожі, Віртуальна мапа, Ізмаїл.
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