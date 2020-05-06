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МЗС: відновлення міжнародного авіасполучення влітку не буде

МЗС: відновлення міжнародного авіасполучення влітку не буде
11:41 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини подорожі:Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1", передає УНН.

Влітку в Україні може відновитися внутрішнє авіасполучення, утім повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде.

"Влітку дуже обережно спробуємо розпочати повернення внутрішнього авіасполучення. З міжнародним складніше, бо рішення залежить не лише від нас", - зазначив голова МЗС.

За його словами, наразі багато європейських країн, які є потужними туристичними напрямами, "ламають голови, як це все врегулювати".

"Протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде. Так як було колись - такого не буде точно", - сказав Кулеба.

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Нагадаємо, у ЄС збираються розробити правила щодо подорожей на це літо.

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Все по темі:

МЗС, Карантин, Відновлення, Дмитро Кулеба, Коронавірус, Авіасполучення, Повноцінно, Не буде.
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