Міжнародний туризм втратить 80% прибутку через пандемію

Новини подорожі:Недоотримані доходи країн світу від фактичної заборони на міжнародні подорожі в ООН оцінюють у 80 мільярдів доларів.

За оцінками Всесвітньої організації туризму, яка є структурною одиницею Організації об'єднаних націй, кількість міжнародних туристів у світі за підсумками 2020 року може скоротитися на 58-78% проти аналогічного показника попереднього року.

У доповіді організації зазначається, що за підсумками першого кварталу 2020 року міжнародний туризм у світі вже скоротився на 22%, передає Громадське.

"Світ зіткнувся з безпрецедентною кризою у системі охорони здоров'я та економіки. Туризм постраждав дуже сильно, що загрожує мільйонам робочих місць в одній з найбільш працемістких галузей економіки", - повідомив секретар Всесвітньої організації туризму Зураб Пололікашвілі.

Недоотримані доходи країн світу від фактичної заборони на міжнародні подорожі в ООН оцінюють у 80 мільярдів доларів. Однак вони можуть зрости ще більше до кінця 2020 року.

Організаціє надає три прогнози щодо відновлення міжнародного туризму: за першим сценарієм міждержавні кордони почнуть відкривати на початку липня. У такому разі падіння кількості міжнародних туристів у 2020 році складе 58%.

Другий сценарій передбачає, що кордони для туристів почнуть відкриватися на початку вересня (тоді падіння туризму складе 70%), а третій - на початку грудня (тоді падіння складе 78%).

Загалом в ООН прогнозують, що кількість міжнародних туристів у 2020 році може скоротитися на 0,85-1,1 мільярда осіб, а втрата доходів від туристів може сягнути 1,2 трильйона доларів. Це поставить під загрозу до 120 мільйонів робочих місць у всьому світі.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як коронавірус вплине на туристичний сезон 2020.