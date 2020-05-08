Грузія готова приймати туристів з 1 липня

Новини подорожі:Тамтешня влада починає поетапно знімати обмеження, які були введені через загрозу поширення коронавірусу.

Про відкриття кордонів заявив прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, інформує "Ехо Кавказу".

У четвер, 7 травня, на засіданні уряду Георгій Гахарія розповів, що їхні громадяни зможуть подорожувати вже з 15 червня у межах країни, а іноземних туристів країна прийматиме з 1 липня.

З 15 червня Грузія відкриється для сервісів місцевого туризму, а вже з 1 липня Грузія буде готова прийняти іноземних туристів. Для цього ми створимо безпечні коридори з сусідніми країнами, – заявив Гахарія.

Прем’єр-міністр також зазначив, що у Грузії вже накопичився досвід по роботі готелів в умовах карантину.

Яка ситуація із коронавірусом у Грузії?

У Грузії зареєстрували 615 випадків зараження коронавірусом COVID-19, 9 людей померло і 275 одужало.