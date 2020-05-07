У Грузії назвали терміни відкриття кордону для туристів туристів

Новини подорожі:У червні туристичні послуги стануть доступні для внутрішніх мандрівників.

Грузія буде готова прийняти іноземних туристів з 1 липня.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, повідомляє грузинський "Перший Канал".

"З 15 червня Грузія відкриється для надання місцевих туристичних послуг", - заявив Гахарія.

За його словами, з 1-го липня Грузія буде готова приймати іноземних туристів.

"Ми зробимо це шляхом створення безпечних коридорів на сухопутних кордонах із сусідніми країнами, а також шляхом створення можливостей для безпечних коридорів з точки зору двосторонніх переговорів з країнами, які представляють для нас туристичний інтерес. Ці переговори вже почалися", - сказав Гахарія.

Нагадаємо, в березні уряд Грузії заборонив в'їзд у країну для іноземних громадян через загрозу поширення коронавірусу.