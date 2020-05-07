Греція з 18 травня дозволить туристам відвідувати стародавні пам'ятки

Про це повідомляє Ekathimerini.
"Простоявши два місяці без відвідувачів, стародавні пам'ятки Греції, серед яких Акропольський пагорб, що височіє над Афінами, знову відкриються для гостей 18 травня", – йдеться в повідомленні.
Стародавні пам’ятники в Греції зачинили для відвідувачів разом із музеями в середині березня, щоб зупинити поширення пандемії коронавірусу.
Згідно з планом грецького уряду, музеї відчинять двері для відвідувачів у середині червня, а вистави просто неба відновляться в середині липня, заявила міністр культури Ліна Мендоні. Водночас необхідною умовою буде дотримання правил щодо дистанції та протиепідемічної безпеки.
Як повідомлялося, станом на 7 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 836 181, з них 265 356 летальних, одужали 1 307 606 особи.