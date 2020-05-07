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Греція з 18 травня дозволить туристам відвідувати стародавні пам'ятки

Греція з 18 травня дозволить туристам відвідувати стародавні пам'ятки
19:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини подорожі:У Греції на тлі пом&#39;якшення карантинних обмежень з 18 травня відновлять відвідування античних пам&#39;яток, зокрема Акрополя.

Про це повідомляє Ekathimerini.

"Простоявши два місяці без відвідувачів, стародавні пам'ятки Греції, серед яких Акропольський пагорб, що височіє над Афінами, знову відкриються для гостей 18 травня", – йдеться в повідомленні.

Стародавні пам’ятники в Греції зачинили для відвідувачів разом із музеями в середині березня, щоб зупинити поширення пандемії коронавірусу.

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Згідно з планом грецького уряду, музеї відчинять двері для відвідувачів у середині червня, а вистави просто неба відновляться в середині липня, заявила міністр культури Ліна Мендоні. Водночас необхідною умовою буде дотримання правил щодо дистанції та протиепідемічної безпеки.

Як повідомлялося, станом на 7 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 836 181, з них 265 356 летальних, одужали 1 307 606 особи.

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Туризм, Греція, Історичні пам'ятки, Туристи.
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