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Міжнародний фестиваль "South Wind" перенесли на серпень
Міжнародний фестиваль "South Wind" перенесли на серпень

Міжнародний фестиваль "South Wind" перенесли на серпень

Міжнародний фестиваль "South Wind" перенесли на серпень
19:28 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини подорожі:Міжнародний фестиваль повітряних зміїв "South Wind", який був запланований на травень у трьох південних регіонах України, відбудеться у серпні.

Про це повідомили організатори заходу в Facebook.  

"Через ситуацію з COVID-19 та введення урядом карантинних заходів ми не можемо провести фестиваль, як було заплановано раніше, – у травні. Тому, нашою командою SOUTH WIND прийнято непросте рішення про перенесення Міжнародного фестивалю повітряних зміїв на кінець літа – серпень 2020 року", – йдеться в повідомленні.

Нові дати проведення фестивалю: 8-9 серпня – с. Радсад, Миколаївська область, 15-16 серпня – с. Широка Балка, Херсонська область, 22-23 серпня – смт Чорноморське, Одеська область.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний фестиваль повітряних зміїв Tryhutty International Kite Festival, який три роки поспіль відбувався у небі над Миколаївщиною, цьогоріч розширює локації на південні регіони України. Він перетворюється в масштабний культурно-туристичний проєкт під назвою South Wind і пройде на території відразу трьох областей.

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Кожна локація матиме свою концепцію і відрізнятиметься за темою, програмою, декораціями тощо. Так, на Миколаївщині гості побачать улюблених героїв мультфільмів та казок, на Херсонщині – дивовижні фігури тварин і птахів, на Одещині – кайти-гіганти у формі морських мешканців.

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Все по темі:

Україна, Міжнародний Фестиваль, South Wind, Фестиваль 2020.
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