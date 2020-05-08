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П'ятниця, 08.05.2020
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Україна домовляється з Іспанією про підписання угоди про спільні авіарейси

Україна домовляється з Іспанією про підписання угоди про спільні авіарейси
21:24 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Unsplash

Новини подорожі:Глави МЗС України та Іспанії обговорили пришвидшення підписання Угоди про спільний авіаційний простір 8 травня.

Глави МЗС України та Іспанії обговорили пришвидшення підписання Угоди про спільний авіаційний простір 8 травня відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністеркою закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Аранчою Гонсалес Лая. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС, передає УНН.

Співрозмовники окремо зупинилися на питанні створення додаткових можливостей для подорожей громадян. Міністри констатували, що укладення Угоди про спільний авіаційний простір відповідає взаємовигідним інтересам і сприятиме пожвавленню бізнесових, туристичних та міжлюдських контактів.

“МЗС України послідовно виступає за те, щоб українці могли вільно подорожувати Європою і світом. Ми наполегливо працюємо над створенням нових можливостей для здійснення авіаційних подорожей між Україною та країнами ЄС. Угода про спільний авіаційний простір якраз і створює такі можливості. Робитимемо все, від нас залежне, щоб ця угода була укладена”, — наголосив Кулеба.

Очільники зовнішньополітичних відомств відзначили важливість активізації двосторонньої економічної та інвестиційної співпраці. Створенню додаткових можливостей для бізнесу сприятиме підписання Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Іспанією.

Найважливіша інформація про коронавірус в Україні та світі за 8 травня

Міністри обмінялися інформацією про заходи, що вживаються урядами двох країн з метою протидії поширенню COVID-19. Дмитро Кулеба подякував іспанській колезі за сприяння Уряду Іспанії у поверненні громадян України на Батьківщину.

Аранча Гонсалес Лая підтвердила незмінність позиції Іспанії у питанні захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Глави МЗС підкреслили необхідність дотримання норм міжнародного права у міждержавних відносинах.

Довідково: Іспанія є співавтором резолюцій ГА ООН “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)” і “Проблеми мілітаризації АРК та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів”.

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Україна, Іспанія, Авіарейси, Авіаперевезення, Авіапростір.
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