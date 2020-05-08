Найважливіша інформація про коронавірус в Україні та світі за 8 травня

Новини України:Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Коронавірус у світі - статистика

У світі продовжується боротьба з пандемією коронавірусу. В Україні кількість інфікованих на COVID-19 продовжує зростати щодня. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Станом на ранок п'ятниці, 8 травня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі перевищує 269,5 тисячі осіб. При цьому, кількість людей, які вилікувалися від COVID-19, складає 1 мільйон 284 тисячі 741.

Усього від початку пандемії зафіксовано 3 845 607 випадків захворювання на COVID-19.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 зареєстрована у США (1 256 994 особи), Іспанії (221 447 осіб) та Італії (215 858 осіб).

Тим часом, Японія схвалила використання експериментального противірусного препарату "Ремдесивір" для лікування хворих на коронавірус з важкими симптомами.

Водночас у ВООЗ уже не впевнені, що коронавірус виник на ринку в Ухані: незрозуміло, чи вірус принесли на ринок разом з убитими тваринами, або це був хтось із покупців чи постачальників.

В Україні станом на ранок 8 травня зафіксовано14195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужали. Таким чином, за добу зафіксовано 504 нових випадки коронавірусу - саме у стількох українців 7 травня підтвердили COVID-19.

Лідерами за кількістю хворих продовжують залишатися Чернівецька область (2097 випадків), місто Київ (1721 випадок) та Івано-Франківська область (1078 випадків).

Станом на ранок 8 травня 2020 року до Центру надійшло 1148 повідомлень про підозру на COVID-19.

А у Львівській області через різке збільшення числа випадків зараження коронавірусом зібрали штаб швидкого реагування. За минулу добу в регіоні було виявлено 65 нових інфікованих.

У Києві вперше від коронавірусу за добу померло троє людей. Загалом у лікарнях Києва зі всіх пацієнтів з коронавірусом - 44 у важкому стані. 5 із них - підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

В Україні розпочнуть тестувати на наявність коронавірусу співробітників Національної поліції та Нацгвардії.

У міністерстві охорони здоров'я вирішили переглянути план виходу з карантину у зв'язку з перемовинами з бізнесом і Міносвіти. Хочуть, зокрема, ввести так званий адаптивний карантин, тобто зняття обмежень не по всій країні, а в деяких областях, залежно від показників захворюваності.

Водночас з 12 травня в столиці планують запровадити перший етап послаблень обмежувальних заходів. У Києві відкриються непродовольчі магазини, перукарні, салони краси, парки й сквери, ларьки тощо. Втім, у КМДА зауважили, що про наступні етапи таких послаблень поки ясності немає.

Крім того, депутати просять відкрити з 1 січня дитсадки. З пропозицією вже звернулися до прем'єра.

А ось на Житомирщині обмежать перебування людей в громадських місцях найближчими вихідними. Зокрема введено обмеження щодо пересування та перебування громадян у громадських місцях у період вихідних і святкових днів. Воно почне діяти з 13:00 9 травня і триватиме до 6:00 12 травня.

У Львові 11 травня перукарні та салони краси ще не відчинятимуть через збільшення випадків інфікування у місті, але гуляти в парку чи скверу вже дозволять.