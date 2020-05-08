В Росії кількість інфікованих на COVID-19 наблизилась до 188 тисяч

Це випливає з даних на сайті стопкоронавірус.рф.
За його даними, найбільше нових випадків COVID-19 виявлено в Москві - 5846, Московській області - 918 і Петербурзі - 375.
За останню добу померло 98 пацієнтів з COVID-19. Загалом з початку поширення коронавірусу в Росії померло 1 720 осіб.
Одужали 26 546 осіб (+2803 людини за добу).
Станом на 8 травня у світі зафіксовано 3 935 622 випадки коронавірусу, зокрема 271 170 осіб померли і 1 351 014 одужали.
Як повідомлялося, загальна кількість інфікованих з початку епідемії в Німеччині дорівнює 166 019, померло 7119 (4,3% від загального числа). Майже 140 тисяч осіб одужали, з них 2 500 – за останню добу.
У Франції підтверджено 137 779 випадків зараження коронавірусом; 25 987 людей померло. Наразі 2 961 інфікований залишається в реанімації, 55 027 осіб виписано після одужання.