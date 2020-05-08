Скачать
П'ятниця, 08.05.2020
Комп'ютер Меркель зламали російські хакери і викрали листування
Комп'ютер Меркель зламали російські хакери і викрали листування
У Києві з 12 травня розпочнеться випробування водопостачання
У Києві з 12 травня розпочнеться випробування водопостачання
Футболіст Реала Лука Йовіч зламав ногу під час тренування на карантині
Футболіст Реала Лука Йовіч зламав ногу під час тренування на карантині
Найважливіша інформація про коронавірус в Україні та світі за 8 травня
Найважливіша інформація про коронавірус в Україні та світі за 8 травня

В Росії кількість інфікованих на COVID-19 наблизилась до 188 тисяч

В Росії кількість інфікованих на COVID-19 наблизилась до 188 тисяч
18:54 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

За добу в Росії зафіксовано 10 683 нові випадки інфікування коронавірусом. Таким чином, загальна кількість заражених COVID-19 становить 187 573 осіб.

Це випливає з даних на сайті стопкоронавірус.рф.

За його даними, найбільше нових випадків COVID-19 виявлено в Москві - 5846, Московській області - 918 і Петербурзі - 375.

За останню добу померло 98 пацієнтів з COVID-19. Загалом з початку поширення коронавірусу в Росії померло 1 720 осіб.

Одужали 26 546 осіб (+2803 людини за добу).

Станом на 8 травня у світі зафіксовано 3 935 622 випадки коронавірусу, зокрема 271 170 осіб померли і 1 351 014 одужали.

У Росії за добу захворіло на COVID-19 ще 11 231 людина

Як повідомлялося, загальна кількість інфікованих з початку епідемії в Німеччині дорівнює 166 019, померло 7119 (4,3% від загального числа). Майже 140 тисяч осіб одужали, з них 2 500 – за останню добу.

У Франції підтверджено 137 779 випадків зараження коронавірусом; 25 987 людей померло. Наразі 2 961 інфікований залишається в реанімації, 55 027 осіб виписано після одужання.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Пандемия, Росія, Коронавірус, Covid-19, Інфіковані.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Поліція назвала причину смерті 14-річної дівчинки в Одесі
02 Послаблення карантину з 11 травня, які заборони знімуться
03 В Україну йде потепління
04 8 травня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
05 Генуя відкриє свої палаци онлайн
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Працівникам Facebook і Google дозволили працювати з дому до кінця року
Працівникам Facebook і Google дозволили працювати з дому до кінця року
МОН: вступна кампанія в Україні розпочнеться на місяць пізніше
МОН: вступна кампанія в Україні розпочнеться на місяць пізніше
В Росії кількість інфікованих на COVID-19 наблизилась до 188 тисяч
В Росії кількість інфікованих на COVID-19 наблизилась до 188 тисяч
Кличко розповів, коли у столиці відкриють ТРЦ
Кличко розповів, коли у столиці відкриють ТРЦ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся