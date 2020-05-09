Після карантину греки не хочуть впускати іноземних туристів

Через пандемію коронавірусу майже половина греків виступили проти відкриття кордонів для іноземних туристів. Про це свідчать дані опитування, результати якого опубліковані у групі Travel Press Club у Facebook.
Як зазначається, 49,4% греків виступають проти відкриття кордонів для туристів, вважаючи це ризиком, ще 36,2% не впевнені, що це дійсно варто робити.
І лише 14,2% - згодні на таке рішення уряду Греції.
Переважна більшість опитаних - 93,7% виступає за жорсткий контроль в аеропортах та на кордонах, а 74% вважають, що туристам варто в’їжджати до країни лише з медичним тестом на відсутність коронавірусу.
Повідомляється також, що 96% опитаних греків переконана, що у грецьких готелях повинні застосовуватись суворі санітарно-гігєнічні правила.
Як повідомляв УНІАН, у Греції з понеділка відновлять навчання учні випускних класів. Цей крок розглядають як одне з найбільш серйозних послаблень карантину.