Після карантину греки не хочуть впускати іноземних туристів

Новини подорожі:Майже половина жителів Греції впевнені, що відкривати кордони для іноземних туристів не варто, адже це дуже ризиковано.

Через пандемію коронавірусу майже половина греків виступили проти відкриття кордонів для іноземних туристів. Про це свідчать дані опитування, результати якого опубліковані у групі Travel Press Club у Facebook.

Як зазначається, 49,4% греків виступають проти відкриття кордонів для туристів, вважаючи це ризиком, ще 36,2% не впевнені, що це дійсно варто робити.

І лише 14,2% - згодні на таке рішення уряду Греції.

Переважна більшість опитаних - 93,7% виступає за жорсткий контроль в аеропортах та на кордонах, а 74% вважають, що туристам варто в’їжджати до країни лише з медичним тестом на відсутність коронавірусу.

Повідомляється також, що 96% опитаних греків переконана, що у грецьких готелях повинні застосовуватись суворі санітарно-гігєнічні правила.

Як повідомляв УНІАН, у Греції з понеділка відновлять навчання учні випускних класів. Цей крок розглядають як одне з найбільш серйозних послаблень карантину.