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Туристичний сезон у Греції відкриють 1 липня

Туристичний сезон у Греції відкриють 1 липня
18:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини подорожі:Якщо під час відпочинку у туристів виникнуть симптоми хвороби, планується переміщувати їх до карантинних закладів.

Греція планує офіційно розпочати туристичний сезон з 1 липня, влада підготувала детальний план обережного перезавантаження туристичної галузі на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Ekathimerini.  

"Після послаблення карантину минулого тижня уряд (Греції – ред.) прагне відновити економіку з особливим акцентом на туризмі як найважливішій галузі", - йдеться у повідомленні.

План, який склали Міністерство туризму та Національна організація охорони здоров'я Греції, передбачає суворі правила для ресторанів, пляжів, готелів, інших місць розміщення туристів, а також транспорту.

Тунель кохання закрили для туристів через коронавірус

Носіння маски для обличчя буде обов'язковим під час проїзду на всіх видах транспорту щонайменше до 15 червня, коли цю вимогу планують переглянути.  Також маски має носити персонал у готелях чи інших туристичних закладах.

Крім того, персонал готелів зобов’язаний пройти інструктаж щодо забезпечення належної дистанції та вміти  реагувати в разі підозри на захворювання. Лікар на місці має проводити тести на COVID-19.

Працівники готелів мають проживати в окремих кімнатах, їм щодня мірятимуть температуру. Місця загального користування регулярно дезінфікуватимуть.

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Уряд розглядає варіант приймання туристів тільки в тому разі, якщо вони пройшли тест на  COVID-19 з негативним результатом. Туристам також хочуть вимірювати температуру після прибуття до країни.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 травня у світі загальна кількість заражень коронавірусом сягнула майже 4,2 млн, понад 284 тис. осіб померли внаслідок хвороби.

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Туризм, Карантин, Греція, Туристичний сезон.
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