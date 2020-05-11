Туристичний сезон у Греції відкриють 1 липня

Новини подорожі:Якщо під час відпочинку у туристів виникнуть симптоми хвороби, планується переміщувати їх до карантинних закладів.

Греція планує офіційно розпочати туристичний сезон з 1 липня, влада підготувала детальний план обережного перезавантаження туристичної галузі на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Ekathimerini.

"Після послаблення карантину минулого тижня уряд (Греції – ред.) прагне відновити економіку з особливим акцентом на туризмі як найважливішій галузі", - йдеться у повідомленні.

План, який склали Міністерство туризму та Національна організація охорони здоров'я Греції, передбачає суворі правила для ресторанів, пляжів, готелів, інших місць розміщення туристів, а також транспорту.

Носіння маски для обличчя буде обов'язковим під час проїзду на всіх видах транспорту щонайменше до 15 червня, коли цю вимогу планують переглянути. Також маски має носити персонал у готелях чи інших туристичних закладах.

Крім того, персонал готелів зобов’язаний пройти інструктаж щодо забезпечення належної дистанції та вміти реагувати в разі підозри на захворювання. Лікар на місці має проводити тести на COVID-19.

Працівники готелів мають проживати в окремих кімнатах, їм щодня мірятимуть температуру. Місця загального користування регулярно дезінфікуватимуть.

Уряд розглядає варіант приймання туристів тільки в тому разі, якщо вони пройшли тест на COVID-19 з негативним результатом. Туристам також хочуть вимірювати температуру після прибуття до країни.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 травня у світі загальна кількість заражень коронавірусом сягнула майже 4,2 млн, понад 284 тис. осіб померли внаслідок хвороби.