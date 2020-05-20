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Коли для українців відкриють кордони ЄС

Коли для українців відкриють кордони ЄС
13:34 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини подорожі:Короткострокові перспективи відкриття кордонів обговорили представники Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейського Союзу.

Депутати-члени парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС обговорили відкриття кордонів Європейського Союзу для українців.

Про це йдеться у спільному комюніке співголів Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС Вадима Галайчука та Вітольда Ващиковського за результатами неформального засідання Бюро ПКА 15 травня.

«Ми дійшли згоди про необхідність підвищення поінформованості українського населення щодо солідарності ЄС з Україною, шляхом використання різних засобів інформації. Ми також домовились про важливість отримання роз’яснень від держав-членів ЄС щодо короткострокових перспектив відкриття кордонів ЄС для здійснення подорожей українськими громадянами», – говориться в повідомленні.

Також зазначається, що учасники комітету «з нетерпінням очікують того часу, коли ситуація дозволить громадянам безпечно відновити свої подорожі та особисті ділові контакти».

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На зустрічі парламентарі обговорювали реагування на пандемію коронавірусу. Зокрема, учасники привітали схвалення Радою та Європейським парламентом великої програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро для України для подолання наслідків пандемії.

«Особливу увагу ЄС приділяє вразливим верствам населення на сході України і ми високо цінуємо гуманітарну підтримку, яку надає ЄС», – додали у комюніке.

Також обговорювали «різноманітні важливі реформи», зокрема ті, що пов’язані з Угодою про асоціацію, та домовилися продовжити співпрацю щодо їхнього впровадження та моніторингу.

Як відомо, Комітет асоціації між Україною та ЄС – міжпарламентський орган, утворений в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. До його складу входять члени Європейського парламенту та Верховної Ради України.

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ЄС, "Кордон", Подорожі, Українці.
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