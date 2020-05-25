У курортній Анталії випав сніг

Новини подорожі:У провінції Анталія, що на півдні Туреччини, в районі Аксекі випав сніг.

Про це повідомляє CNN Türk.

"Травневий снігопад стався вчора у високих районах Анталії. Плато Гьоктепе в районі Аксекі, шо на висоті 2200 м вкрите білим покривом зі снігу", - йдеться у повідомленні.

Сніг у цю пору року в цих районах, незважаючи на рельєф місцевості, - дивина. Деякі з місцевих відзначили, що вперше в житті спостерігають таке явища в травні.

Зазвичай будь-які нетипові явища природи викликають інтерес туристів та місцевого населення. Зокрема минулого року в провінції Анталія було зафіксовано початок пляжного туризму на узбережжі та одночасно можливість здійснювати прогулянки по снігу у високогірних районах.

Цього року через світову пандемію коронавірусу туристичний сезон ще не почався. У той самий час по всій Туреччині на свято закінчення Рамадана оголошено 4-денну комендантську годину із повною забороною виходити з дому.