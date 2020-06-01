"Гетьманською столицею" знову можна прогулятися з екскурсоводом

Новини подорожі:Відвідувачів просять обов’язково мати з собою засоби індивідуального захисту, тримати дистанцію та дотримуватися правил поведінки в умовах карантину.

Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" в Батурині Чернігівської області з 1 червня знову здійснюватиме екскурсійне обслуговування на своїй території просто неба. Про це адміністрація заповідника повідомила на сторінці у Facebook.

"З 1 червня ми (Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" – ред.) відновлюємо екскурсійне обслуговування по територіях заповідника. Тож ви зможете: прослухати пізнавальну екскурсію по території Цитаделі Батуринської фортеці; дізнатися таємниці, які приховує в собі парк "Кочубеївський"; відкрити для себе цікаві факти про палацово-парковий ансамбль гетьмана Кирила Розумовського; ознайомитися із заміською резиденцією гетьмана Івана Мазепи – Гончарівкою", – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що в понеділок, 1 червня, до Міжнародного дня захисту дітей у "Гетьманській столиці" – День відкритих дверей. Тож на зазначені території можна потрапити безкоштовно.

Як повідомляв Укрінформ, Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" в умовах послаблення карантину відновив прийом відвідувачів з 15 травня.

Напередодні ж "Гетьманська столиця" поінформувала про появу на своїй території питних колонок. Після повернення до звичного ритму життя відвідувачі зможуть влітку тамувати спрагу, як у найкращих музеях Європи.