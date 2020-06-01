В Італії відкривають головні туристичні атракції

Новини подорожі:Італія після тримісячного карантину, спричиненого пандемією коронавірусу, знову відкриває більшість своїх відомих культурно-історичних пам’яток.

Про це повідомляє Тhe Local.

«Більшість найвідоміших культурних пам’яток Італії стали знову відкриватися для відвідувачів через понад три місяці карантинних обмежувальних заходів», – йдеться в повідомленні.

Втім, це відбувається із заходами безпеки, включно з перевіркою температури й обов'язковими захисними масками. Всі пам'ятки або вимагають, або рекомендують онлайн-бронювання заздалегідь, кількість відвідувачів обмежена.

Також слід зауважити, що оскільки до 3 червня пересування, як і раніше, суворо обмежене, то поки пам'ятки будуть доступні лише для місцевих жителів.

Так, зокрема, з понеділка, 1 червня, римський Колізей і музеї Ватикану знову відкриті для публіки, також відкривається головна виставка, присвячена 500-річчю від дня смерті художника епохи Відродження Рафаеля. Галерея Уффіці у Флоренції відчинить свої двері 3 червня, а Галерея Академії, де розташована статуя Давида, – 2 червня.

А деякі з найвідоміших історичних місць країни відкрилися для відвідувачів ще раніше. Пізанська вежа – 27 травня, Палаццо Пітті у Флоренції – 28 травня, а археологічний парк Помпеї функціонує вже цілий тиждень.