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На Кіпрі в аеропортах будуть тестувати на COVID-19

На Кіпрі в аеропортах будуть тестувати на COVID-19
14:18 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
На Кіпрі вибірково тестуватимуть пасажирів, що прибувають до летовищ країни, з метою захисту від поширення коронавірусної хвороби. Про це повідомляє AP.

"Вибіркові тестування на коронавірус проводитимуться для частини туристів, які прибувають до аеропортів Кіпру, як додатковий запобіжний захід від поширення коронавірусу", – заявили кіпрські урядовці.

Про це вони оголосили за день до закінчення терміну дії вимоги, згідно з якою іноземним громадянам із 22 країн дозволяється приїхати до Кіпру, маючи медичний сертифікат, що засвідчує відсутність у них коронавірусу.

Серед цих 22 країн – Австрія, Греція, Фінляндія, Австралія, Німеччина, Норвегія, Болгарія та Угорщина.

Міністр охорони здоров'я Кіпру Константінос Іоано заявив, що представники галузі охорони здоров'я випадковим методом перевірятимуть 10-15% із 1 500 пасажирів, які, за оцінками, прибуватимуть щоденно впродовж наступних кількох тижнів до країни.

Іоано зазначив, що випадкові тестування також проводитимуться для пасажирів, які прибуватимуть з 12 країн, зокрема Франції, Італії, Іспанії та Ізраїлю, громадянам яких все ще знадобиться медичний сертифікат про відсутність коронавірусу для перетину кордонів Кіпру.

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Заступник речника уряду Кіпру Панайотіс Сентонас заявив, що цей захід вжито за рекомендацією дорадчого органу медичних експертів, "щоб не ризикувати позитивною епідеміологічною картиною" в країні.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 червня у світі зафіксовано 8 777 245 випадків COVID-19, з них 462 918 смертельних. Одужали – 4 640 370 осіб.

На Кіпрі наразі нараховується 985 підтверджених випадків коронавірусу та 19 смертей.

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Все по темі:

Кипр, Аэропорт, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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