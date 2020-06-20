На Кіпрі в аеропортах будуть тестувати на COVID-19

На Кіпрі вибірково тестуватимуть пасажирів, що прибувають до летовищ країни, з метою захисту від поширення коронавірусної хвороби. Про це повідомляє AP.

"Вибіркові тестування на коронавірус проводитимуться для частини туристів, які прибувають до аеропортів Кіпру, як додатковий запобіжний захід від поширення коронавірусу", – заявили кіпрські урядовці.

Про це вони оголосили за день до закінчення терміну дії вимоги, згідно з якою іноземним громадянам із 22 країн дозволяється приїхати до Кіпру, маючи медичний сертифікат, що засвідчує відсутність у них коронавірусу.

Серед цих 22 країн – Австрія, Греція, Фінляндія, Австралія, Німеччина, Норвегія, Болгарія та Угорщина.

Міністр охорони здоров'я Кіпру Константінос Іоано заявив, що представники галузі охорони здоров'я випадковим методом перевірятимуть 10-15% із 1 500 пасажирів, які, за оцінками, прибуватимуть щоденно впродовж наступних кількох тижнів до країни.

Іоано зазначив, що випадкові тестування також проводитимуться для пасажирів, які прибуватимуть з 12 країн, зокрема Франції, Італії, Іспанії та Ізраїлю, громадянам яких все ще знадобиться медичний сертифікат про відсутність коронавірусу для перетину кордонів Кіпру.

Заступник речника уряду Кіпру Панайотіс Сентонас заявив, що цей захід вжито за рекомендацією дорадчого органу медичних експертів, "щоб не ризикувати позитивною епідеміологічною картиною" в країні.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 червня у світі зафіксовано 8 777 245 випадків COVID-19, з них 462 918 смертельних. Одужали – 4 640 370 осіб.

На Кіпрі наразі нараховується 985 підтверджених випадків коронавірусу та 19 смертей.