З 1 липня Україна та Туреччина відновлять авіасполучення

Президенти країн Зеленський і Ердоган переконані, що відновлення авіасполучення дасть поштовх для відновлення туристичної галузі. Як повідомили УНІАН у прес-службі Офісу президента, Зеленський і Ердоган обговорили це під час телефонної розмови.

Президент України Володимир Зеленський та президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган розглядають 1 липня як дату відновлення авіасполучення за участі окремих авіакомпаній.

Зазначається, що співрозмовники погодилися з необхідністю якнайшвидшого відновлення авіаційного сполучення по мірі послаблення карантинних заходів.

"Знаю, що деякі авіакомпанії хочуть відновити свої рейси - це дасть поштовх для поступового відновлення туристичної галузі", - сказав президент України.

Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що Туреччина зробить усе, щоб українські туристи почувалися комфортно та безпечно.

Зокрема, глави держав обговорили ситуацію у світі довкола пандемії коронавірусу, а також заходи щодо подолання цієї недуги та мінімізації її наслідків для суспільства й економік двох держав.

Своєю чергою, Ердоган поцікавився станом здоров’я першої леді України, переказав їй вітання та побажав якнайшвидшого одужання, а Зеленський подякував президенту Туреччини за надану Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19.

Нагадаємо , що турецька сторона готова приймати українських туристів, починаючи з 1 липня цього року, без проходження самоізоляції та тестування з дотриманням норм безпеки авіаперевізниками.