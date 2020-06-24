З 1 липня Україна та Туреччина відновлять авіасполучення

Президент України Володимир Зеленський та президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган розглядають 1 липня як дату відновлення авіасполучення за участі окремих авіакомпаній.
Зазначається, що співрозмовники погодилися з необхідністю якнайшвидшого відновлення авіаційного сполучення по мірі послаблення карантинних заходів.
"Знаю, що деякі авіакомпанії хочуть відновити свої рейси - це дасть поштовх для поступового відновлення туристичної галузі", - сказав президент України.
Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що Туреччина зробить усе, щоб українські туристи почувалися комфортно та безпечно.
Зокрема, глави держав обговорили ситуацію у світі довкола пандемії коронавірусу, а також заходи щодо подолання цієї недуги та мінімізації її наслідків для суспільства й економік двох держав.
Своєю чергою, Ердоган поцікавився станом здоров’я першої леді України, переказав їй вітання та побажав якнайшвидшого одужання, а Зеленський подякував президенту Туреччини за надану Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19.
Нагадаємо , що турецька сторона готова приймати українських туристів, починаючи з 1 липня цього року, без проходження самоізоляції та тестування з дотриманням норм безпеки авіаперевізниками.