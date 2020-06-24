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Середа, 24.06.2020
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З 1 липня Україна та Туреччина відновлять авіасполучення

З 1 липня Україна та Туреччина відновлять авіасполучення
19:18 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash.com
Президенти країн Зеленський і Ердоган переконані, що відновлення авіасполучення дасть поштовх для відновлення туристичної галузі. Як повідомили УНІАН у прес-службі Офісу президента, Зеленський і Ердоган обговорили це під час телефонної розмови.

Президент України Володимир Зеленський та президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган розглядають 1 липня як дату відновлення авіасполучення за участі окремих авіакомпаній.

Зазначається, що співрозмовники погодилися з необхідністю якнайшвидшого відновлення авіаційного сполучення по мірі послаблення карантинних заходів.

"Знаю, що деякі авіакомпанії хочуть відновити свої рейси - це дасть поштовх для поступового відновлення туристичної галузі", - сказав президент України.

Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що Туреччина зробить усе, щоб українські туристи почувалися комфортно та безпечно.

Зокрема, глави держав обговорили ситуацію у світі довкола пандемії коронавірусу, а також заходи щодо подолання цієї недуги та мінімізації її наслідків для суспільства й економік двох держав.

Авіакомпанія "SkyUp" відновить рейси з Харкова 29 червня

Своєю чергою, Ердоган поцікавився станом здоров’я першої леді України, переказав їй вітання та побажав якнайшвидшого одужання, а Зеленський подякував президенту Туреччини за надану Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19.

Нагадаємо , що  турецька сторона готова приймати українських туристів, починаючи з 1 липня цього року, без проходження самоізоляції та тестування з дотриманням норм безпеки авіаперевізниками.

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Все по темі:

Туреччина, Covid-19, Авіасполучення.

Автор:

Телеграф
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