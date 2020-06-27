Влада Єгипту послабила карантинні заходи

Відсьогодні в Єгипті скасували комендантську годину та дозволили роботу релігійним закладам. Про це повідомляє BBC.

"Влада Єгипту дозволила релігійним закладам поновити роботу відсьогодні та скасувала комендантську годину, що діяла з 25 березня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спортзалам, театрам та кафе також дозволять поновити роботу, проте - з обмеженою відвідуваністю.

Анонсуючи послаблення карантину на початку цього тижня, голова уряду Єгипту Мостафа Мадбулі наголосив на тому, що боротьба з епідемією має йти пліч-о-пліч з зусиллями щодо захисту економіки.

Водночас він додав, що рішення про пом'якшення карантину може бути переглянуте, якщо люди не дотримуватимуться обмежень, що все ще залишаються чинними.

У Єгипті від початку епідемії зафіксовано 62 755 випадки захворювання на COVID-19, зокрема 2 620 летальних.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 9 983 755 випадків зараження коронавірусом, включаючи 498 650 летальних, одужало 5 406 139 людей.