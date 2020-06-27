Туніс буде відновлювати туристичний сезон

Туніс, один із популярних центрів туризму для Європи, оголосив про відновлення туристичного сезону, відкривши свої сухопутні, морські і повітряні кордони, повідомила в суботу арабська служба телеканалу Sky News з посиланням на міністерство туризму країни.

Туніс, один із популярних центрів туризму для Європи, оголосив про відновлення туристичного сезону, відкривши свої сухопутні, морські і повітряні кордони, повідомила в суботу арабська служба телеканалу Sky News з посиланням на міністерство туризму країни.

Це відбулося через три місяці після їх закриття для недопущення пандемії COVID-19.

Міжнародний аеропорт Туніс-Карфаген в місті Туніс почав свою діяльність, повітряне сполучення встановлено з декількома європейськими столицями, включно з Парижем, Римом і Женевою, повідомляє Sky News.

Міністр туризму країни Мухаммед Алі Тумі підтвердив, що Всесвітня туристична організація офіційно включила Туніс до списку безпечних районів для туристичних поїздок на основі підготовленого країною протоколу щодо забезпечення санітарних норм для працівників і туристів.

В країні виявлено лише 1064 випадки зараження коронавірусом і зареєстровано 50 смертей від COVID-19. Туніс - перша арабська країна, яка оголосила про нульовий приріст нових випадків захворювання в низці регіонів.

Всесвітня туристична організація - спеціалізована міжурядова установа системи ООН, що об'єднує 158 країн-учасниць, займається розвитком стійкого і загальнодоступного туризму. Вважається провідною міжнародною організацією в сфері туризму.