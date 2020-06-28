Уряд Британії послабить правила перетину кордону для туристів

Наступного тижня, з 6 липня, уряд Великої Британії послабить правила перетину кордону, до прикладу, для відпочивальників, які їдуть до певних країн Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

“Уряд заявив, що з 6 липня загальні обмеження на несуттєві поїздки за кордон будуть ослаблені в Великій Британії. Відпочивальникам буде дозволено подорожувати в певні європейські країни без потреби йти в 14-денний карантин після повернення”, - пишуть у виданні.

Список туристичних коридорів з Великою Британією повинен бути опублікований на наступному тижні, і очікується, що в нього увійдуть Іспанія, Франція, Греція, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Бельгія, Туреччина, Німеччина і Норвегія, але не Португалія або Швеція.

Також в самій Великій Британії буде введена “система світлофора”, а країни і їх регіони будуть згруповані за показниками зараження коронавірусом, і позначатися червоним, жовтим або зеленим кольорами.

Цей крок вважають “рятівним колом” для туристичної індустрії Європи. Дипломати ЄС також розглядають можливість зняття деяких загальноєвропейських заборон на поїздки.

Нагадаємо, що в Амстердамі визначилися з датою відкриття кварталу червоних ліхтарів.