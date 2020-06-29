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Євросоюз у липні відкриє кордони для 15 країн

Євросоюз у липні відкриє кордони для 15 країн
14:09 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash.com
Україну в перелік не внесли, проте її також немає і в "червоному" списку. Про це пише "Європейська правда" з посилання на Euronews.

Європейський Союз визначився зі списком країн, для яких відкриє кордони з 1 липня. України в оновленому переліку немає, проте її не внесли до "червоного" списку.

За даними видання, спершу в четвер "зелений" список містив 54 країни, зокрема й Україну. Тепер же їхню кількість зменшили до 15: Чорногорія, Сербія, Грузія, Канада, Алжир, Австралія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, та – за умови взаємного дозволу – Китай.

До "червоного" списку країн, громадянам яких в'їзд залишиться забороненим, увійшли США, Росія та Бразилія.

Яким саме чином Єврокомісія рекомендує зробити порядок в'їзду з країн, що не увійшли до жодного зі списків, у тому числі з України, не уточнюється. Водночас це рішення не є зобов'язуючим для країн ЄС, тому для громадян певних країн можливі винятки.

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В ЄС не виключають, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації окремі кордони у Європі повторно закриють.

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Євросоюз, Кордони, Авіперельоти.

Автор:

Телеграф
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