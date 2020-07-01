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Вже п'ять країн відкрили кордони для українських туристів

Вже п'ять країн відкрили кордони для українських туристів
11:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Кордони для подорожуючих українців відкрили вже п'ять країн, а саме - Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.

"Найпопулярніше питання цього літа – які країни вже відкрили свої кордони для України? Туреччина, Єгипет... Албанія, Хорватія (за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла), Чорногорія (за наявності негативного результату ПЛР тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин)", - написав Криклій.

Він додав, що через нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні інші європейські кордони, на жаль, залишаються закритими для українських туристів.

"Проте іноземцям, дипломатам та громадянам України, які мають дійсні робочі чи навчальні контракти або посвідчення на проживання в ЄС, морякам, що прямують на корабель, громадянам, які транзитом прямують через ЄС, в’їзд дозволено", - зауважив Криклій.

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Також міністр звернув увагу, що кожні 2 тижні ЄС переглядатиме список держав, з яких можливо в’їжджати, і в залежності від обставин буде частково або повністю знімати обмеження на поїздки чи знову вводити їх для конкретних країн.

За його словами, в залежності від розвитку епідеміологічної ситуації в Україні рішення про відкриття кордонів буде ухвалено Грузією.

Як повідомлялося, Україна не увійшла до переліку країн, для яких ЄС відкриває кордони. Рада ЄС ухвалила у вівторок, 30 червня, рекомендації щодо поступового скасування тимчасових обмежень на подорожі до ЄС, що були введені для протидії поширенню COVID-19.

На основі критеріїв та умов, які визначені у рекомендаціях, з 1 липня країни-члени мають почати скасування обмежень на подорожі на зовнішніх кордонах для громадян таких третіх країн: Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Чорногорії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Сербії, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу, Уругваю.

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Туризм, Криклій.

Автор:

Телеграф
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