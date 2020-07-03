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П'ятниця, 03.07.2020
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Туреччина буде головним курортом для українців у 2020 році
21:47 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина unsplash.com
Туреччина буде напрямком номер один для українців, які захочуть подорожувати і провести літню відпустку в цьому році за кордоном, сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

Туреччина буде напрямком номер один для українців, які захочуть подорожувати і провести літню відпустку в цьому році за кордоном, сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

"Я вас запевняю, що цього літа Туреччина буде напрямком номер один для українців, які захочуть подорожувати і провести літню відпустку за кордоном. І ми вдячні нашим турецьким партнерам за те, що вони не просто відкрили свої курорти, відновили авіаперельоти, а за те, що вони ще прикладають дуже великі зусилля для гарантування безпеки туристів і захищають їх від хвороби", - сказав Кулеба на спільній з Чавушоглу прес-конференції в Антальї в п'ятницю.

Глава українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що прилетів на зустріч літаком, яким летіли до Туреччини українські туристи.

"З того навіть, що я побачив сьогодні, дійсно, в Туреччині, тут в Антальї, застосовуються найсерйозніші заходи безпеки, щоб уберегти туриста від зараження. І я, можна сказати, на власній шкурі перевірив достовірність слів мого шановного колеги", - додав він.

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Глава МЗС підкреслив, що Україна зараз орієнтується тільки на один критерій - безпека туристів в країні їх відпочинку.

"У міністрів закордонних справ різних країн за останній місяць сформувався дуже травматичний досвід евакуації своїх громадян з різних країн світу, куди вони поїхали з туристичною метою. І відверто вам скажу, що повторювати цей досвід не хочеться, тому Україна орієнтується тільки на один критерій: це безпека туристів в країні, місці їхнього відпочинку. Інші критерії нас не цікавлять", - зазначив він.

3-4 липня 2020 міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з візитом в Туреччині на запрошення глави турецького зовнішньополітичного відомства Мевлюта Чавушоглу.

Глави МЗС України та Туреччини в п'ятницю провели Восьме засідання українсько-турецької Спільної групи стратегічного планування.

 

 

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Туризм, Туреччина, Подорожі.

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