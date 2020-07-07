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Вівторок, 07.07.2020
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Українці влітку планують відпочивати за кордоном

Українці влітку планують відпочивати за кордоном
14:47 Сьогодні Телеграф rozetka.travel Фото: Twitter
Майже чверть українців влітку 2020 року планує відпочивати за кордоном, водночас 20% опитаних не бажають проходити обсервацію ні вдома, ні за кордоном.

Майже чверть українців влітку 2020 року планує відпочивати за кордоном, водночас 20% опитаних не бажають проходити обсервацію ні вдома, ні за кордоном.

Як повідомляє прес-служба онлайн-сервісу Rozetka Travel, такі результати продемонструвало дослідження, проведене сервісом у червні.

За даними дослідження, 45% респондентів планують відпочинок в Україні і лише 14% не планують поїздки взагалі, а 17% мають намір провести відпустку на дачі або будь-яким іншим способом.

Згідно з дослідженням, серед опитаних, які планують відпочинок за кордоном, найбільше охочих поїхати до Єгипту - 40% і Туреччини - 36%. Також у планах українських туристів - Кіпр, Греція, Албанія.

Майже 40% опитаних не мають побоювань щодо подорожей. Водночас 20% побоюються захворіти на COVID-19 у подорожі, ще 20% побоюються не повернуться додому вчасно.

Водночас 72% опитаних підтримують зміни концепції All Inclusive, зокрема щодо використання захисних екранів під час сервірування страв, подачі страв офіціантами, а також збільшення відстані між столами в ресторанах більше ніж до двох метрів.

Дослідження також продемонструвало, що респонденти, які обрали для відпочинку Україну, планують відпочивати в Одесі (30%) або на Закарпатті (30%). Здебільшого вони мають намір знімати кімнати, квартири або будинки і лише 17% планують селитися в готелях.

Половина людей, які обрали відпочинок в Україні, побоюються, що ціна відпочинку в країні не відповідатиме якості. Також респонденти побоюються поганого сервісу та ймовірного скупчення людей.

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За даними Rozetka Travel, тиждень відпочинку в липні коштуватиме в Туреччині - від 7940 грн за одну людину за системою All Inclusive, в Єгипті - від 6600 грн (All Inclusive), в Чорногорії - від 8965 грн без харчування на вісім днів.

В опитуванні взяли участь понад 1200 користувачів онлайн-сервісу rozetka.travel і маркетплейсу prom.ua у період із 19 до 24 червня 2020 року.

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Українці, За кордон, Пожорож.

Автор:

Телеграф
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