Британія дозволила деяким країнам в’їжджати без самоізоляції

Британія значно розширила перелік країн, звідки можна приїхати, не проходячи двотижневу самоізоляцію після прибуття. України серед цих країн немає. Про це інформує BBC.

"Починаючи з п'ятниці, мандрівникам, які прибувають до Великої Британії з десятків країн, більше не потрібно йти на двотижневу самоізоляцію", - йдеться у повідомленні.

Правила змінені для відвідувачів із 75 країн світу та британських заморських територій.

Правила карантину були запроваджені у червні: після прибуття до Британії мандрівників просили зазначити адресу, де вони проходитимуть самоізоляцію, для тих, хто не виконував вимоги, передбачався штраф 1 000 фунтів.

Тепер люди, які прибувають до Великої Британії з Франції, Італії, Бельгії, Німеччини та десятків інших країн, більше не мають проходити 14-денний карантин.

Перелік таких країн та територій оприлюднено на сайті британського уряду.

Як повідомлялося, на COVID-19 загалом у світі станом на ранок 10 липня хворіють 12 393 692 особи.