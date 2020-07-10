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П'ятниця, 10.07.2020
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Британія дозволила деяким країнам в’їжджати без самоізоляції

Британія дозволила деяким країнам в’їжджати без самоізоляції
21:01 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash
Британія значно розширила перелік країн, звідки можна приїхати, не проходячи двотижневу самоізоляцію після прибуття. України серед цих країн немає. Про це інформує BBC.

"Починаючи з п'ятниці, мандрівникам, які прибувають до Великої Британії з десятків країн, більше не потрібно йти на двотижневу самоізоляцію", - йдеться у повідомленні.

Правила змінені для відвідувачів із 75 країн світу та британських заморських територій.

Правила карантину були запроваджені у червні: після прибуття до Британії мандрівників просили зазначити адресу, де вони проходитимуть самоізоляцію, для тих, хто не виконував вимоги, передбачався штраф 1 000 фунтів.

Тепер люди, які прибувають до Великої Британії з Франції, Італії, Бельгії, Німеччини та десятків інших країн, більше не мають проходити 14-денний карантин.

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Перелік таких країн та територій оприлюднено на сайті британського уряду.

Як повідомлялося, на COVID-19 загалом у світі станом на ранок 10 липня хворіють 12 393 692 особи.

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Все по темі:

Британия, Covid-19, Самоізоляція.

Автор:

Телеграф
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