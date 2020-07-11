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Українці зобов'язаня пройти самоізоляцію, подорожуючи до Хорватії

Українці зобов'язаня пройти самоізоляцію, подорожуючи до Хорватії
10:31 Сьогодні Телеграф УНН unsplash
Хорватія прийняла рішення щодо обов‘язкової 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, зокрема України, які в‘їжджають до Республіки. Про це у Twitter написав Посол України у Хорватії Василь Кирилич, передає УНН.

“В ніч на 11.07. Хорватія прийняла рішення про обов’язковість 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, в т.ч. для України, які в‘їжджають до РХ. У разі наявності тесту на COVID-19 не давніше як 48 годин, — без самоізоляції”, — повідомив дипломат.

Наразі він працює з авіакомпаніями, які здійснюють перевезення українців до Хорватії, а також — з місцевими службами.

Нагадаємо, напередодні Міністерство охорони здоров’я оновило список країн, що належать до “червоної” та “зеленої” зон за показниками поширення коронавірусу.

Британія дозволила деяким країнам в’їжджати без самоізоляції

Відповідно до переліку, Туреччина і Хорватія перебувають у “зеленій” зоні.

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Хорватия, Подорожі.

Автор:

Телеграф
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