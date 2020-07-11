Українці зобов'язаня пройти самоізоляцію, подорожуючи до Хорватії

Хорватія прийняла рішення щодо обов‘язкової 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, зокрема України, які в‘їжджають до Республіки. Про це у Twitter написав Посол України у Хорватії Василь Кирилич, передає УНН.

“В ніч на 11.07. Хорватія прийняла рішення про обов’язковість 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, в т.ч. для України, які в‘їжджають до РХ. У разі наявності тесту на COVID-19 не давніше як 48 годин, — без самоізоляції”, — повідомив дипломат.

Наразі він працює з авіакомпаніями, які здійснюють перевезення українців до Хорватії, а також — з місцевими службами.

Нагадаємо, напередодні Міністерство охорони здоров’я оновило список країн, що належать до “червоної” та “зеленої” зон за показниками поширення коронавірусу.

Відповідно до переліку, Туреччина і Хорватія перебувають у “зеленій” зоні.