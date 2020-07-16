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Нікопольська СЕС стане одним із осередків туризму на Дніпропетровщині

Нікопольська СЕС стане одним із осередків туризму на Дніпропетровщині
14:04 Сьогодні Телеграф Фото: Дніпропетровська ОДА
Нікопольська сонячна електростанція – одна з найпотужніших у Європі – може стати одним із осередків туризму на Дніпропетровщині в межах проєкту "Туристичні магніти". Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, інформує пресслужба облдержадміністрації.

"Наша мета – розвинути туристичний потенціал багатого на різні "цікавинки" краю. Дніпропетровщина – у лідерах країни з розвитку альтернативної енергетики. Саме тут втілюють наймасштабніші проєкти у цій галузі. Серед них і Нікопольська СЕС. А ще цей об’єкт – гарний приклад вдалого інвестування у розвиток "зелених" технологій. Менш ніж за рік надходження від його роботи до місцевих бюджетів становлять понад 33 млн грн", – пояснив Бондаренко.

В ОДА нагадали, що Нікопольську сонячну електростанцію звели поблизу села Старозаводське. На час запуску навесні 2019-го вона була найбільшою в Україні. Згодом поступилася лише новозбудованій "сусідці" – Покровській СЕС.

Нікопольська СЕС один із осередків туризму на Дніпропетровщині

Потужність Нікопольської СЕС – близько 300 млн кВт-год. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією 150 тис. домогосподарств.

На сонячній електростанції є спеціальний оглядовий майданчик. З нього відкривається футуристичний краєвид: безкрає поле "технонасаджень". Близько 750 тис. панелей – на площі  400 га, що дорівнює розміру десь 560 футбольних полів.

Як зазначив операційний директор ДТЕК ВДЕ Благовест Начев, екскурсії на електростанцію планують розпочати після завершення карантину.

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"Запрошуємо всіх жителів області та гостей регіону. Тут можна буде наживо подивитися на роботу сонячної електростанції, що входить до п’ятірки найпотужніших у Європі. За сонячною енергетикою – майбутнє, та ознайомитися з її виробництвом можна вже сьогодні", – сказав він.

Вхід на оглядовий майданчик буде вільний. Групові екскурсії – за попереднім записом.

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Все по темі:

Энергетика, Туризм, Экскурсия, Дніпропетровщина, Сонячна електростанція.

Автор:

Телеграф
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