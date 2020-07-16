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Google: Цьогоріч українці хочуть відпочивати ближче до дому

Google: Цьогоріч українці хочуть відпочивати ближче до дому
13:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
В умовах послаблення карантинних обмежень, через пандемію коронавірусу все більше українців шукають в Google варіанти літнього відпочинку, віддаючи перевагу внутрішньому туризму. Про це розповів менеджер зі зв'язків з громадськістю Google Україна Євгеній Качалін.

"COVID-19 кардинально змінив всі плани на відпустку в 2020 році. Карантинні заходи і заборони на поїздки вагомо вплинули на світові галузі, особливо сильно постраждала індустрія подорожей. Поступово обмеження в Україні починають слабшати, і все більше українців шукають в Google варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном. Ми проаналізували поточні тенденції пошукових запитів, пов'язаних з відпочинком, щоб зрозуміти, як українці думають про подорожі та туризм в ці безпрецедентні часи", – зазначив представник Google Україна.

За даними компанії, в Україні кількість пошукових запитів щодо проживання (готелі, апартаменти і т. ін.) почала знижуватися в лютому і впала на 44% в квітні, як порівняти з тим же періодом минулого року. 

Коли країна почала послаблювати обмеження на поїздки, це позначилося й на пошуку – згідно з пошуковими запитами Google, інтерес українців до подорожей почав відновлюватися з кінця квітня в середньому на 6% щотижня. Загалом пошуковий інтерес в червні зріс на 46%, як порівняти з квітнем, і майже досяг докарантинного рівня.

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Цьогоріч спостерігається чітко виражена тенденція: в Україні, як і в усьому світі, люди шукають місця для відпочинку ближче до дому. 

"Обмеження на міжнародні поїздки і проблеми з рейсами і аеропортами переключили увагу на внутрішній ринок, і українці шукають місця для подорожей в своїй країні. Так, цього року великою популярністю користується відпочинок в Коблево, Лазурному і Затоці", – зазначають у Google.

За результатами пошуку в Google десятка популярних напрямків для відпочинку в Україні має такий вигляд: Коблево, Лазурне, Затока, Бердянськ, Одеса, Приморськ, Урзуф, Білосарайська коса, Київське море, Кирилівка.

Водночас спостерігається тенденція зростання пошукових запитів, пов'язаних з агротуризмом, – зростання 44% в червні 2020 року, як порівняти з червнем минулого року; екотуризмом – 46% зростання, як порівняти з минулим роком; і значне падіння інтересу до "гарячих" турів, як порівняти з аналогічним періодом минулого року – мінус 83%, а також до екскурсійних турів – мінус 56%.

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Щодо міжнародних туристичних поїздок, то сплеск інтересу є до тих країн, які відкрили свої кордони для туристів з України.

"Незважаючи на ситуацію, що склалася, деякі країни відкривають свої кордони для українців, і ми спостерігаємо сплеск інтересу до міжнародних туристичних поїздок. Пошукові запити про відпочинок в Туреччині, Албанії та Єгипті стали найпопулярнішими в Україні за 2 квартал 2020 року", - повідомили в Google Україна.

Найпопулярніша ж десятка міжнародних туристичних напрямків цьогоріч містить Туреччину, Албанію, Єгипет, Болгарію, Чорногорію, Грузію, Мальдіви, Балі (Індонезія), Хорватію та Грецію.

Як повідомлялося, станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджені 56 455 випадків COVID-19, з них за добу – 848.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 13 706 323 випадки зараження коронавірусом, включно з 587 144 летальними, одужали 8 166 478 осіб.

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Все по темі:

Google, Туризм, Пандемия, Відпочинок, Коронавірус, Covid-19, Курортний сезон.

Автор:

Телеграф
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