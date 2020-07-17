Відпочинок у час пандемії: список країн "червоної" та "зеленої" зон для України оновлено

“Інформація щодо країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: Албанія, Болгарія та Єгипет — у "зеленій“ зоні. Це стало можливим завдяки тому, що Кабінет міністрів встановив показник, за яким визначаються країни "зеленої“ та "червоної“ зони, на рівні 55 активних хворих на 100 тисяч населення замість 40”, — йдеться в повідомлені.
Повідомляється, що у “зеленій” зоні також перебувають Туреччина та Хорватія.
У “червоній” зоні залишаються Чорногорія та Мальдіви.
“Нагадуємо, що громадяни, які приїжджають з країн “червоної зони” в Україну, мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком “Дій вдома”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Кабмін встановив нові критерії для “червоних” країн з поширення COVID-19.