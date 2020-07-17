Відпочинок у час пандемії: список країн "червоної" та "зеленої" зон для України оновлено

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн, які належать до "червоної" та "зеленої" зон за показниками поширення коронавірусу. Про це інформує пресслужба Державного агентства розвитку туризму України.

“Інформація щодо країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: Албанія, Болгарія та Єгипет — у "зеленій“ зоні. Це стало можливим завдяки тому, що Кабінет міністрів встановив показник, за яким визначаються країни "зеленої“ та "червоної“ зони, на рівні 55 активних хворих на 100 тисяч населення замість 40”, — йдеться в повідомлені.

Повідомляється, що у “зеленій” зоні також перебувають Туреччина та Хорватія.

У “червоній” зоні залишаються Чорногорія та Мальдіви.

“Нагадуємо, що громадяни, які приїжджають з країн “червоної зони” в Україну, мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком “Дій вдома”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін встановив нові критерії для “червоних” країн з поширення COVID-19.