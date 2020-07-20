Третина жителів ЄС торік не змогли поїхати в туристичну відпустку через фінансові проблеми

У 2019 році майже третина жителів країн-членів Євросоюзу віком від 16 років не мали матеріальної змоги провести щорічну відпустку далеко від дому. Про це повідомляється на сайті Eurostat.

"У 2019 році 29% жителів країн-членів ЄС віком від 16 років не змогли дозволити собі оплатити щорічну тижневу відпустку поза домом. Ця частка поступово зменшувалася з 2010 року, коли 39% європейців не могли дозволити собі провести тиждень відпустки далеко від дому", – йдеться в повідомленні.

Як прогнозують у Eurostat, через карантин і закриття кордонів по всьому світу в 2020-му ця тенденція до зниження, ймовірно, цьогоріч зупиниться.

Так, серед держав-членів ЄС у Румунії зафіксовано найбільшу частку людей, які перебувають у скрутній ситуації (54%). Жителі Греції – на другому місці (49%), далі йдуть Хорватія (48%), Кіпр (45%) та Італія (44%).

Натомість тільки 10% людей в Швеції не змогли дозволити собі тижневу щорічну відпустку. Далі – Данія та Люксембург (по 11%), Фінляндія (12%), Німеччина та Австрія (по 13%).

Як порівняти з 2010 роком, відсоток людей, які не могли дозволити собі відпочити один тиждень далеко від дому, знизився в усіх державах-членах, за винятком Італії та Греції. У цих двох країнах частка зросла на 4% і 3% відповідно.