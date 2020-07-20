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Новак має подвійне громадянство — Польщі й України

Новак має подвійне громадянство — Польщі й України
14:34 Сьогодні Телеграф
У ексглави Укравтодору Славоміра Новака, який був затриманий у Польщі у межах спільного українсько-польського розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства, за інформацією правоохоронців, подвійне громадянство — України і Польщі.

Про це на брифінгу поінформував директор НАБУ Артем Ситник.

“Наскільки нам відомо, на сьогоднішній день у головного підозрюваного (Новака — ред.) подвійне громадянство, Польщі і України”, - зазначив Ситник.

За словами в. о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука, наразі Новаку пред'явлено польською стороною підозра у межах законодавства Польщі.

“Злочин починався з того, що висловлювалися наміри отримувати кошти на території України, однак у подальшому ці кошти були отримані на території Польщі. Тому на даний час він затриманий за законодавством Польщі в Польщі, і підозра йому пред'явлена саме в цій частині”, - зазначив Грищук.

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Ситник поінформував, що ті підозри, які підготовлені антикорупційними детективами і прокурорами в Україні, були направлені в Польщу для оголошення підозр там, і так само деякі підозри, які були підготовлені польською стороною, передані українським правоохоронцям, “і ми зараз вручаємо їх на території України”.

Як повідомлялося, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, який пізніше очолював Державну службу автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака за корупцію та діяльність у злочинній організації.

Згодом у НАБУ повідомили, що вони разом з САП, Центральним антикорупційним бюро Польщі і Окружною прокуратурою проводять обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі у межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.

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Все по темі:

Новак, Корупция, Подвійне громадянство, Ситник.

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Телеграф
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