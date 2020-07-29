Українці можуть відпочивати у 5 країнах

Наразі українці можуть поїхати на відпочинок у Болгарію, Туреччину, Єгипет, Чорногорію, Хорватію, проте в Болгарії та Хорватії треба підтвердити відсутність короновірусу довідкою про тест, а тих, хто повертається з Чорногорії чекає в Україні 14-денна самоізоляція.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.

"Куди можуть полетіти українці на відпочинок станом на зараз? Болгарія - при наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом 72 годин до прибуття; Туреччина, Єгипет - в'їзд і повернення без обмежень; Чорногорія - 14-денна самоізоляція по прибуттю в Україну", - написав Криклій.

Також за інформацією міністра, можна відпочиивати й у Хорватії, але при в'їзді туди обов'язковий негативний ПЛР-тест зроблений протягом останніх 48 годин.

Криклій нагадав, що ПЛР-тест можна зробити перед вильотом прямо в аеропорту, оскільки в "Борисполі", Львівському і Одеському аеропортах встановлені ПЛР-лабораторії для швидкого проходження тестування.

Крім того, міністр наголосив, що дані про можливість в`їзду змінюються кожного дня в залежності від епідеміологічної ситуації в країнах. Тому перед поїздкою обов`язково перевіряти інформацію.

Як повідомлялося, в Україні 5 червня відновилися внутрішні авіаперевезення, а 15 червня – міжнародні, що були призупинені з березня через епідемію коронавірусу.

Станом на 29 липня в Україні лабораторно підтверджено 67 597 випадків COVID-19, протягом останньої доби зафіксовано 1022 нових випадки.

У світі на 29 липня зафіксовано 16 893 532 випадків коронавірусу, з них 663 476 летальні, 10 456 398 людей одужало.